Greifswalds Jugendherbergen kämpfen mit Corona-Folgen

Greifswald

Vor dem Hauptgebäude des Maritimen Jugenddorfs Wieck stehen Tische und Bänke im Sonnenschein, an den Segelbooten am Kai wird gewerkelt, Möwen kreisen über den Fischerschuppen. Perfekte Urlaubsatmosphäre also.

Aber: Wo sonst Schulklassen lärmend in den Tag starten, herrscht derzeit gespenstische Ruhe. Die Türen der Jugendherberge sind geschlossen, die Bänke sind verwaist. Geschäftsführer Thomas Schindler schließt die Tür auf und bittet ins Büro. Zwei Ordner demonstrieren das ganze Drama. „Das sind die Stornierungen“, beschreibt er und klopft auf einen prall gefüllten Hefter. „147 Stück.“ Im anderen Ordner schlackern einige Zettel hin und her. „Und das hier sind die verbliebenen Buchungen.“

Anzeige

Das Maritime Jugenddorf Wieck Quelle: Anne ZIebarth

Weitere OZ+ Artikel

Alle Klassenreisen bis August abgesagt – Neubuchungen fallen aus

Die Jugendherbergen hat es in der Corona-Zeit besonders hart getroffen. Während die Hotels zumindest auf Individualreisende hoffen können, setzen die Jugendherbergen vor allem auf Klassen- und Gruppenreisen. Und da sieht es im Moment zappenduster aus. „Es gibt eine Anordnung des Landes von Ende März, die besagt, dass alle Klassenreisen abzusagen sind“, erzählt er. „Das betrifft in jedem Fall den Zeitraum bis Ende Juli.“

Ab Ende Juni seien ja sowieso Schulferien, in denen keine Klassenfahrten stattfinden, allerdings sei die Verunsicherung so groß, dass keine Neubuchungen für den Herbst oder das kommende Jahr stattfinden. „Zudem hat jedes Bundesland eigene Regeln“, sagt er. „Ich habe gehört, dass in Berlin und Brandenburg die Klassenfahrten bis ins kommende Jahr abgesagt werden müssen.“

Das tägliche OZ Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Mecklenburg-Vorpommern täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach

Jugendherberge in der Pestalozzistraße bleibt geschlossen

Dunkel bleibt es in der Jugendherberge des Deutschen Jugendherbergswerks in der Pestalozzistraße. Die Einrichtung ist komplett geschlossen, mindestens bis zum Jahresende, die Mitarbeiter sind in Kurzarbeit. „Wir sind momentan beim Ganz-oder-gar-nicht-Prinzip“, erklärt Pressesprecherin Miriam Gedrose. „Die Nicht-Öffnung von sechs Jugendherbergen, darunter Greifswald, geschieht vorübergehend und eine Öffnung in 2021 findet statt, sofern wir als Gesamtbetrieb überleben.“

Das bedeute im Umkehrschluss: Wenn die DJH die Krise als Gesamtbetrieb überlebt, überleben auch die 2020 nicht geöffneten Häuser mit. „Denn die haben wie alle Jugendherbergen für 2021 einen guten Vorbuchungsstand von Schulklassen und Jugendgruppen“, so Gedrose.

Ein Foto aus der Anfangszeit: Vor 20 Jahren wurde die Jugendherberge in Greifswald eröffnet Quelle: dpa Archiv

75 Prozent der Gäste haben bereits storniert

Die vorübergehende Nicht-Öffnung sorge lediglich dafür, dass nicht mehr Ausgaben als Einnahmen generiert würden. „Das würde passieren, wenn wir ein bei Schulen und Jugendgruppen beliebtes Haus wie Greifswald in 2020 aufmachen würden, obwohl 2/3 der zu erwartenden Gäste, nämlich Schulklassen und Jugendgruppen, bereits für dieses Jahr storniert haben“, erklärt Pressesprecherin Miriam Gedrose. „Wenn wir die Krise als Gesamtbetrieb nicht überleben, weil wir für das Jahr 2020 keine Finanzhilfe bekommen, in dem 48 Prozent unseres Umsatzes bereits weggefallen sind, überlebt keines unserer 14 Häuser.“

500 000 Euro Umsatzausfall

Doch bis zum kommenden Sommer heißt es erstmal durchhalten. Rund eine halbe Million Euro Umsatzausfall hat das Majuwi durch die ausbleibenden Gäste, schätzt Thomas Schindler, die Mitarbeiter sind in Kurzarbeit. Ein bisschen Linderung könnten die Stornokosten bringen, die er für die abgesagten Buchungen erhält. Diese würden zwar nicht für die Zeit anfallen, in der das Majuwi wie alle Gaststätten geschlossen bleiben musste, aber für Stornierungen nach der Wiederöffnung der Hotels am 18. Mai.

„Um das klarzustellen. Wir wollen unser Geld jetzt nicht mit Stornokosten verdienen“, so Schindler. „Wir wollen für die Gäste da sein.“ Es gelte aber, laufende Kosten zu bezahlen, allein die Pacht koste 20 000 Euro im Monat.

Das wöchentliche OZ-Corona-Urlaubs-Update als Newsletter Jetzt neu: Wir bieten Ihnen gebündelt alle News und Tipps rund um den Urlaub in MV in Corona-Zeiten. Der Newsletter kommt jede Woche am Donnerstag gegen 10 Uhr in Ihr E-Mail-Postfach. Ganz einfach hier anmelden!

Stornokosten für Klassenfahrten übernimmt das Land

Die Stornokosten müssten übrigens nicht die Schulen aufbringen, das Land springe ein. Das geht aus einem Schreiben vom März hervor, was der OZ vorliegt. „Seit Kurzem bekomme ich trotzdem immer wieder Schreiben von Schulen in Mecklenburg-Vorpommern, die die Stornokosten zurückfordern, mit einem vorgefertigten Text. Ob da das Bildungsministerium bei den Rückzahlungen etwas verändert hat?“ Nein, schreibt der Pressesprecher des Bildungsministeriums, Henning Lipski. „Ab dem 18. Mai konnten die betreffenden Einrichtungen in MV wieder den Betrieb aufnehmen. Ab diesem Zeitpunkt sind sie gemäß der AGB berechtigt, für stornierte Verträge mit Reisedatum ab dem 18. Mai Stornierungskosten geltend zu machen.“

Hoffnungsschimmer für das Majuwi sind die Gruppenreisen im Juni und Juli, die nicht abgesagt wurden. „Wir haben ja auch noch Sprachreisen oder die Reisen von Christlichen Jugendgruppen“, beschreibt Schindler. „Dann öffnen wir das Haus wieder.“

Lesen Sie weiter:

Von Anne Ziebarth