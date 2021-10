Greifswalds einzige Friseur-Azubis: Warum nur zwei junge Männer Haareschneiden wollen

Greifswald

Yamen Mahmoud und Hoger Hussein gehören zu einer schrumpfenden Berufsgruppe – sie sind die einzigen beiden neuen Lehrlinge im Friseurhandwerk in ganz Vorpommern-Greifswald und arbeiten im Männersalon „Bartzart“ in Greifswald. Diese Zahl bestätigt die Kreishandwerkerschaft Vorpommern-Greifswald.

Das Besondere: Obwohl Yamen Mahmoud und Hoger Hussein für einen Barbier arbeiten, erlernen sie das komplette Friseurhandwerk. So schreiben es die Gesetze vor, eine reine Lehre für Barbiere gibt es nicht. Stört das die beiden, die sich hauptsächlich um Bärte und Kurzhaarfrisuren kümmern? „Nein, ich habe auch schon andere Schnitte gemacht und das hat Spaß gebracht. Es gibt immer neue Stile und Moden“, sagt der 22-jährige Hussein.

Meister werden

Er wolle den Beruf von der Pike auf lernen, um später selbst einen Ausbilderschein zu machen, auch Meister zu werden und sein Wissen weiterzugeben. Schon früh habe er gewusst, dass es für ihn in diese berufliche Richtung geht: Sein Vater habe in Syrien einen Friseursalon betrieben und der Sohn dort häufiger ausgeholfen. „Das war schon so etwas wie ein Hobby für mich“, erinnert er sich. In Greifswald hat er ein Praktikum bei „Bartzart“ gemacht und die Arbeit habe ihm auch hier gefallen.

Kollege Yamen Mahmoud will später ebenfalls Friseurmeister werden. „Wenn ich das schaffe, möchte ich meinen eigenen Salon aufmachen“, blickt der 19-Jährige voraus. Praktika beim Kfz-Mechaniker und in einem Fitnessstudio überzeugten ihn nicht – erst im Salon hat er gefunden, was zu ihm passt. „Hier ist es am besten für mich. Es macht viel Spaß, weil ich Interesse habe am Haareschneiden. Ich hatte sofort ein gutes Gefühl dabei, als ich zum ersten Mal am Model gearbeitet habe“, sagt Yamen Mahmoud.

Langer Weg zur Berufsschule nach Rostock

Zuerst stehen in den kommenden drei Jahren die Grundlagen an: Haare schneiden, Färben, Tönen und Dauerwelle legen, Bärte stutzen, Spezialmethoden für die Ohrenhaarentfernung auch mit Flamme perfektionieren. Im Damensalon „Melika“, der zum Unternehmen gehört, werden die beiden einen Teil der Ausbildung machen.

Für ihre Berufsschule müssen sie nach Rostock fahren, wollen dort die Zeit in einem Internat verbringen. Weil zu wenige Azubis in Vorpommern anfangen, wird in Stralsund keine Klasse eröffnet, weil auch im Nachbarkreis Vorpommern-Rügen in diesem Jahr nur zwei Lehrlinge Verträge in Salons unterschrieben haben. In den Vorpommern-Kreisen waren es vorher jeweils acht in 2020 und fünf im Jahr davor.

Probleme: Schlechte Noten, mehr Studenten

In den kommenden Jahren werden wieder mehr Salons Lehrlinge einstellen, sie eingeschlossen, schätzt Grit Kienel (50) ein. Seit 1997 habe die Inhaberin von „Haarstudio Grit“ und Mitglied in der Friseur- und Kosmetikinnung Ostvorpommern jedes Jahr ausgebildet – bis die Corona-Pandemie die Welt überrollte. Haare schneiden auf Abstand durch Lernen am Bildschirm und an Puppenköpfen sei nicht genug gewesen für eine junge Frau, die Kienel vor dem Abbruch über ein Bildungszentrum ausgebildet habe. „Das tat mir auch leid für sie. Aber so war das nicht umsetzbar. Der Anspruch ist es, junge Menschen bestmöglich auszubilden“, sagt Kienel.

Sie stoppte auch die Furcht vor finanzieller Belastung davor, einen Lehrling einzustellen. Die Azubis können im Gegensatz zu Angestellten nicht in Kurzarbeit geschickt werden, womit Betriebe auf den vollen Ausbildungskosten sitzen bleiben und Kienel wusste nicht, ob die Läden offenbleiben. Mehrkosten verursache zudem der seit 2020 geltende Mindestlohn von Azubis von derzeit 550 Euro pro Monat im ersten Jahr. Friseurlehrlinge in MV bekamen vorher etwa 250 bis 300 Euro, in manchen Salons weniger.

Doch auch in einer Zeit ohne Zwangsschließungen und Schutzmaßnahmen vor Corona habe es das Handwerk schwer , betont Kienel. „Wir brauchen den Nachwuchs. Aber der Trend ist, dass weniger junge Menschen mit den Händen arbeiten und mehr ein Abitur machen und studieren wollen.“ Die jungen Menschen, die sich bewerben, brächten zudem häufig schlechte Schulnoten mit – Rechnen, Lesen, Schreiben falle zu vielen zu schwer. „Da scheitert es dann vielleicht nicht direkt im Salon, aber in der Berufsschule“, sagt Kienel.

Ramez Shabo (36), Mitbegründer der Shabo Group GmbH, im Barbiersalon "Bartzart" in Greifswald. Quelle: Christopher Gottschalk

Die Nachfrage sei durchaus da, habe Ramez Shabo (36) beobachtet, der als Mitbegründer der Shabo Group GmbH mit seinem Bruder die Geschicke des Unternehmens mit Salons und Versandhandel leitet. „Es geht nicht nur um Barbiere, sondern um das gesamte Friseurhandwerk. Es muss etwas getan werden, um Azubis zu locken. Ansonsten haben wir in ein paar Jahren vielleicht keinen Nachwuchs mehr.“

