Greifswald/Anklam

Babyfreuden in Vorpommern-Greifswald: In der Woche vom 23. bis 29. August kamen an der Unimedizin Greifswald 14 Babys auf die Welt. Nachdem vier Wochen lang in Folge die Mädchen in der Überzahl waren, lagen nun die Jungs mit zehn zu vier wieder vorn.

Die Ameos-Klinik Anklam meldet sieben Geburten. Den Anfang machte Boguslaw Kurian. Er wurde am 24. August um 11.47 Uhr geboren, wog 3240 Gramm und war 50 Zentimeter groß. Zu Hause wird er in Swinemünde sein.

Am 25. August feiert künftig Lucie aus Wolgast ihren Geburtstag. Sie erblickte um 10.30 Uhr, mit 3510 Gramm und 49 Zentimetern das Licht der Welt.

Zur Galerie So niedlich ist der Nachwuchs in Vorpommern-Greifswald

Zuwachs für Züssow

Hans Friedrich trug sich ebenfalls am 25. August in das Buch der Geburten ein. Er kam um 12.26 Uhr mit 3770 Gramm und 51 Zentimetern zur Welt. Sein Babybettchen steht in Züssow.

Grund zur Freude gab es am 25. August auch in Ueckermünde. Yannik wurde um 22.27 Uhr mit 3930 Gramm und 54 Zentimetern geboren.

Ihren ersten Schrei gab Joleen Jeschke am 26. August um 14 Uhr in der Klinik von Anklam von sich. Das Mädchen aus Medow wog bei einer Körpergröße von 50 Zentimetern 3910 Gramm.

OZ | Alles Familie, der Ratgeber für alle Eltern in Mecklenburg-Vorpommern Der kostenlose Newsletter für Familien rund um Schulen, Kita und Erziehung – per Mail jeden zweiten Dienstag um 17 Uhr Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Über die Geburt ihres Sohnes konnten sich die Eltern von Leo Jannes Lenz am 27. August um 10.26 Uhr freuen. Der Junge aus Anklam wog 3460 Gramm und war 50 Zentimeter groß.

Den Reigen der Geburten in der vergangenen Woche beschloss Fiete Holtz aus Krien am 28. August um 1.13 Uhr. Er wog 3390 Gramm und maß 49 Zentimeter.

Allen Neugeborenen einen guten Start und herzlichen Glückwunsch den frischgebackenen Eltern, auch jener Kinder, die an dieser Stelle nicht genannt werden sollen.

Von OZ