Ahlbeck

Die Polizeiinspektion Anklam führte gemeinsam mit Unterstützungskräften des Landesbereitschaftspolizeiamts MV und der Bundespolizei auch am Montag verstärkte Kontrollen an den im Landkreis Vorpommern-Greifswald befindlichen Grenzübergängen zum Nachbarland Polen durch. Auf der Insel Usedom betrafen das die Grenzübergänge in Ahlbeck und in Garz. Insgesamt waren 22 Kräfte der Landespolizei sowie neun Kräfte der Bundespolizei im Einsatz.

Bei der Ausreise wurden die Insassen von insgesamt 196 Fahrzeugen auf die mögliche Quarantäne bei Rückkehr hingewiesen. 17 Fahrzeugführer verzichteten daraufhin auf den beabsichtigten Ausflug nach Polen und kehrten um.

Bei der Einreise wurden 217 Fahrzeuge kontrolliert, von denen schließlich 33 auf die Einreise verzichteten. Bei 14 einreisenden Insassen wurden wegen bis dahin fehlender Einreiseanmeldung oder wegen offensichtlich erforderlicher Quarantäne die Personalien zur Weiterleitung an die zuständigen Gesundheitsämter festgestellt.

Verstärkter Lockdown in Polen

In Polen gilt seit 28. Dezember wieder ein verstärkter Lockdown. Geschäfte, Hotels, Bars und Diskotheken sind geschlossen. Lediglich Supermärkte, Apotheken und Baumärkte haben geöffnet. Am Silvestertag gilt in Polen eine Ausgangssperre.

Von Cornelia Meerkatz