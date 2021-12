Swinemünde

Schlechte Nachrichten für Autofahrer: Bis Ende Dezember wird der ehemalige Grenzübergang Swinemünde-Garz nicht passierbar sein. Grund dafür sind nicht etwa Verzögerungen beim Aus- und Umbau der Grunwaldzka-Straße. Swinemündes Behörden befürchten eine Invasion deutscher Autofahrer, die zum Weihnachtsshopping schnell mal zum polnischen Nachbarn touren. Weil das Straßennetz – im Zusammenhang mit dem Straßenausbau wurden Umleitungen eingerichtet – so einen Ansturm nicht verkraften würde, bleibt der Grenzübergang Swinemünde-Garz im Dezember für Autos gesperrt.

Asphaltdecke fehlt noch

Beim Ausbau der Grunwaldzka-Straße auf dem Abschnitt von der Kreuzung Krzywa-Straße bis zur Grenze rüsten die Straßenbauer derzeit zum Endspurt. Die Arbeiten stehen kurz vor dem Ende. Auf der Fahrbahn fehlt nur noch eine neue Asphaltdecke, die das beauftragte Unternehmen noch aufbringen will. Dann wären nur noch Arbeiten an den Bürgersteigen zu erledigen. So bestand die Chance, dass Autofahrer noch in der Vorweihnachtszeit den Grenzübergang Swinemünde-Garz befahren könnten.

Umleitung verkraftet hohes Verkehrsaufkommen nicht

Dem schieben Swinemündes Behörden aber einen Riegel vor. „In der Vorweihnachtszeit erwarten wir mehr Autos seitens unserer deutschen Nachbarn. Dadurch würden die Umleitungsstraßen zu stark mit Verkehr belastet werden“, begründet Jarosław Jaz, Sprecher des Präsidenten von Swinemünde, die Entscheidung, den Grenzübergang Swinemünde-Garz für Autos im Dezember nicht freizugeben. Im Abschnitt Mazowiecka-Krzywa Straße laufen weiterhin Ausbauarbeiten. Die Durchfahrt verläuft auf einer schmalen Umleitungsstraße. „Es könnten gefährliche Situationen entstehen. Wir haben keine Möglichkeit zu einer anderen Umleitungsstraße “, so Jaz weiter. Die Stadtbehörden versichern, dass die Änderungen mit der deutschen Seite abgestimmt wurden.

Von Radek Jagielski