Grieche bezieht Lokal am Wolgaster Lustwall

Das Zusammenspiel aus Arbeitsplatz, Unterkunft, Verpflegung und Austausch in einem ehemals leerstehenden Gutshof „Coconat“ wurde beim Deutschen Tourismustag in Rostock am Donnerstag ausgezeichnet. Auf Platz zwei landetet das Upcycling-Jugendhotel „Postel“ in Wolgast.