Wolgast

Großrazzia gegen Schleuserbande in Vorpommern: Im Auftrag der Stralsunder Staatsanwaltschaft hat die Polizei am Dienstag in den Kreisen Vorpommern-Greifswald und Mecklenburgische Seenplatte sowie in Niedersachsen elf Restaurants und Immobilien durchsucht.

Die Ermittlungen richten sich gegen sieben Beschuldigte im Alter von 19 bis 59 Jahren mit griechischer Staatsbürgerschaft (mit georgischer Herkunft) wegen des Verdachts des Einschleusens von Ausländern, des Verschaffens von falschen amtlichen Ausweisen, Urkundenfälschung und Menschenhandel.

Vermummte Beamte stürmen ins Lokal

Ins Visier der Ermittler ist auch das griechische Restaurant „Onasis“ auf der Wolgaster Schlossinsel geraten. Am Dienstag überraschte hier ein Einsatzkommando der Polizei am Mittag Gäste und Personal. Gegen 11 Uhr sollen mehrere Einsatzfahrzeuge vorgefahren sein, um das Lokal zu umstellen. Die verdutzten Gäste auf der Terrasse seien aufgefordert worden, das Restaurant zu verlassen, während teilweise vermummte Beamte ins Haus stürmten.

Das Restaurant ist inzwischen geschlossen. Auf einem Zettel an der Eingangstür steht „wegen technischer Probleme“. Das Lokal wurde erst im Januar 2021 eröffnet, in der Zeit des Lockdowns.

Bei den Durchsuchungen – Einsätze soll es auch in Ueckermünde und Gützkow gegeben haben – wurden laut Polizei insgesamt 21 Personen angetroffen, bei denen der Verdacht besteht, dass sie unter Nutzung ge- und verfälschter Dokumente illegal beschäftigt wurden bzw. die einen illegalen Aufenthaltsstatus aufwiesen.

Polizei stoppt Hauptverdächtigen auf B 110

Der Hauptverdächtige, der laut Staatsanwaltschaft nicht zum Restaurant „Onasis“ gehört, konnte am Dienstag festgenommen werden. Der 36-Jährige soll auf der B 110 vor Zirchow gefasst worden sein. Er war mit einem Auto auf der Flucht und vermutlich in Richtung Polen unterwegs, bis ihn Zivilfahrzeuge der Polizei gestoppt haben sollen. Ihm werde gewerbsmäßiges Einschleusen von Menschen in etwa 30 Fällen sowie Urkundenfälschung wegen gefälschter Pässe vorgeworfen. Es bestehe Flucht- und Verdunkelungsgefahr.

„Der Haftbefehl gegen den Mann aus Georgien wurde am Mittwoch vom Amtsgericht Stralsund verkündet“, so ein Sprecher der Stralsunder Staatsanwaltschaft.

Die Beschuldigten sind verdächtigt, seit 2019 an unterschiedlichen Orten in den Landkreisen Vorpommern Greifswald und Mecklenburgische Seenplatte sowie dem Land Niedersachsen Restaurants eröffnet zu haben, um dort Personen aus Drittstaaten einzuschleusen und unter ausbeuterischen Verhältnissen zu beschäftigen.

Hierzu wurden diese Personen einerseits mit gefälschten Dokumenten bzw. polnischen Visa ausgestattet, um eine Scheinfreizügigkeit bzw. eine Arbeitsberechtigung in Deutschland zu suggerieren. Andererseits wurden diese auch ohne Legitimation zu Bautätigkeiten eingesetzt.

Vermögensarrest von 840 000 Euro

Die Polizei habe Beweismittel gefunden, insbesondere von Aufzeichnungen über die Anwerbung, Schleusung und Beschäftigung der Arbeitskräfte, dem Erlangen von Anhaltspunkten für Menschenhandel sowie der Sicherstellung von rechtswidrig erlangten Vermögenswerten. Vor dem Wolgaster Restaurant soll ein Sportwagen der Marke „Corvette“ beschlagnahmt worden sein.

„Gegen die Beschuldigten wurde ein Vermögensarrest von 840 000 Euro erlassen. Dies entspricht dem durch die Ermittler errechneten und begründeten Betrag, der durch das kriminelle Geschäftsmodell erwirtschaftet wurde“, heißt es von der Bundespolizei. Bei den Durchsuchungen kamen rund 300 Beamte zum Einsatz.

Seit mehreren Jahren wird im gesamten Bundesgebiet vermehrt festgestellt, dass Drittstaatsangehörige gefälschte Personaldokumente aus EU-Mitgliedstaaten nicht nur zur illegalen Einreise, sondern insbesondere zur Registrierung in der deutschen Verwaltung und zur Eröffnung von Bankkonten und der anschließenden Arbeitsaufnahme nutzen. Häufig werden die Migranten dabei von Leiharbeitsfirmen oder Agenturen vermittelt, die zum Teil ihren Sitz nicht in Deutschland haben.

Der Gemeinsamen Ermittlungsgruppe Schleuser (GES) lagen seit Dezember 2020 erste Erkenntnisse vor. Die Beschuldigten sollen miteinander in einem engen familiären Verhältnis stehen.

Von Henrik Nitzsche mit dpa