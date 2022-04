Größer, heller, einladender: Wolgaster Stadtinfo zieht in die Kronwiekstraße um 

Wolgast

Helle und einladende Räume, zentrale Lage und dennoch mit historischem Kern: Die Stadtinformation in der Herzogstadt Wolgast zieht um. Derzeit sitzt diese noch im Rathaus mitten in der Innenstadt. In Kürze sollen Besucher ihre Informationen direkt bei Ankunft im Ort bekommen. Im Kronfoth’schen Haus in der Kronwiekstraße 3 in Wolgast sollen Gäste künftig alle wichtigen Informationen bekommen, die sie brauchen, wenn sie die Stadt erkunden.

Die Arbeiten sind in vollem Gange: „Wir hoffen, dass wir bald richtig umziehen können“, sagt Kristin Wolf, Geschäftsführerin der Regionalgesellschaft Usedom-Peene. Noch in dieser Saison soll die Stadtinfo im neuen Gebäude eröffnen, wegen Corona hat sich dieser Plan schon verzögert. Das neue Mobiliar steht bereits.

Ein größerer Tresen, Sitzgelegenheiten zum Verweilen sowie eine Spiel- und Malecke für die Kinder sind schon in den neuen Räumen. „Wir haben hier mehr Platz für Gäste und wir hoffen, dass sich diese bei uns wohlfühlen werden“, ergänzt Silvia Voigt. Außerdem gibt es in den neuen Räumen viele Möglichkeiten, die Angebote der Stadt zu präsentieren und Artikel wie Tassen oder Magnete zum Verkauf anzubieten.

Lage für die neue Stadtinfo zentral am Runge-Platz

Ausschlaggebend für den Umzug der Stadtinfo in das Gebäude am Kai ist die Lage. „Der benachbarte Philipp-Otto-Runge-Platz stellt den Mobilitätsknoten für Reisende dar, die mit Bus, Fahrrad oder Bahn die alte Herzogstadt besuchen“, erklärt Kristin Wolf. Direkt angrenzend ist auch der Parkplatz, auf dem die Besucher parken, wenn sie die Stadt erkunden wollen.

Seit 2019 wurde das Haus umfangreich saniert. Der historische Kern des denkmalgeschützten Hauses blieb aber erhalten. So ist beispielsweise die alte Haupteingangstür wieder eingebaut worden, genauso wie die originalen Bodenfliesen, die während des Einbaus der Versorgungsleitungen eingelagert wurden und jetzt wieder verlegt sind.

Moderne trifft in der neuen Stadtinfo also auf Historie. Über viele Jahrzehnte hinweg befand sich in dem Gebäude das Fahrradhaus von Willi Kronfoth. Das Haus wurde um 1760 gebaut. Nach den Sanierungsarbeiten sollen sich im ersten Obergeschoss und dem Dachgeschoss Wohnungen befinden. Auf der Rückseite des Hauses sind auf dem Runge-Platz sanitäre Anlagen inklusive Behinderten-WC gebaut worden. „Diese werden dann von einem Fremdbetreiber instand gehalten“, informiert Kristin Wolf.

Werbung für das Rungehaus nebenan

Die Regionalgesellschaft Usedom-Peene, deren einziger Gesellschafter die Stadt Wolgast ist und die neben der Wolgast-Information auch für die musealen Einrichtungen sowie für Veranstaltungen der Stadt zuständig ist, erhofft sich von dem Standort noch einen weiteren Vorteil. „Das Rungehaus liegt direkt nebenan. Wir können die Urlauber dann gezielter auf das Museum hinweisen. Bei vielen geht es derzeit noch unter“, sagt Wolf und hofft, dass das Interesse damit steigen wird. „Viele zog es bislang in das Museum, die schon Berührungspunkte mit Runge oder der Romantik hatten.“ Nun sollen durch die direkte Nähe der künftigen Stadtinfo mehr Besucher darauf aufmerksam werden.

Um die neue Stadtinfo noch einladender zu machen, planen die Mitarbeiter der Regionalgesellschaft außerdem einen Außenbereich zum Verweilen auf der Terrasse. „Ob das klappt, wissen wir aber noch nicht genau“, meint die Geschäftsführerin. Aber sie ist guter Dinge. „Ich freue mich darauf, wenn wir die ersten Gäste in der neuen Stadtinfo begrüßen dürfen.“ Bis dahin bleibt aber noch einiges zu tun.

Von Stefanie Ploch