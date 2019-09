In Zinnowitz wurden am Donnerstag die ersten 30 Strandkörbe ins Winterlager geholt. Auf der gesamten Insel Usedom stehen mehr als 7000 Körbe, die in den Sommermonaten die Urlauber beherbergten. Die rund 60 Kilogramm schweren Strandmöbelstücke sind das Wahrzeichen des Nordens.