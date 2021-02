Groß Ernsthof

Die schönen roten Haare von Betty Eske aus Groß Ernsthof (Vorpommern-Greifswald) heben sich momentan wunderbar vom weißen Schnee ab. Sogar abends, wenn sie zusammen mit ihrem Mann und der fünfjährigen Tochter Leni auf dem Schlitten und der einjährigen französischen Bulldogge Daisy einen Spaziergang unternimmt.

Vielgefragte Frau am Telefon

Dennoch freut sich die junge Frau, die heute Geburtstag feiert, wieder auf den Sommer: Sie hat ein Faible für große Tiere. Denn sie arbeitet im Dinopark in Mölschow, den sie zusammen mit ihrem Mann Denny Stey betreibt.

Da wegen der Coronapandemie an eine Öffnung noch nicht zu denken ist, genießt sie die gemeinsamen Abende im liebevoll ausgebauten heimischen Kino, kocht gern und beschäftigt sich mit ihren fünf Wellensittichen, die im Frühjahr in einer neuen großen Voliere noch Gesellschaft von Nymphensittichen bekommen sollen. Am Mittwoch jedoch wird sie eine vielgefragte Frau am Telefon sein – wenn die große Verwandtschaft Geburtstagsglückwünsche übermittelt.

Von Cornelia Meerkatz