Großartig: Mehr als 1000 Leser spendeten bereits für die „Greif“

Greifswald

Was für eine Resonanz! Das OZ-Spendenkonto zugunsten des sanierungsbedürftigen Segelschulschiffes „Greif“ füllt sich von Tag zu Tag. Am Dienstag knackte die Spendenaktion „Rettet die Greif“ eine wichtige Marke: 1001 Leser und Unterstützer folgten bislang dem Aufruf der OSTSEE-ZEITUNG und halfen mit ihrer Geldspende, die 125 000 Euro teure Erneuerung des Holzdecks zu finanzieren. Auch Lutz Pahl, der in Brasilien lebt, unterstützte mit 720 Euro diesen Verwendungszweck. Inzwischen liegen mehr als 107 000 Euro auf dem Konto. Herzlichen Dank an alle Spender!

Gespendet haben: Karin Rieck, 20 Euro; Dr. Petra und Enno Schroder, 200 Euro; Dr. Jens und Dr. Ulrike Babendererde, 75 Euro; Katja Bartz, 100 Euro; Volker und Hannelore Jürgens, 20 Euro; Rainer Heyer, 100 Euro; Paul-Erich und Katharina Lüthke, 50 Euro; Dr. Martin und Ingrid Wulfert, 25 Euro; Regina und Michael Schulz, 25 Euro; Martina Pfeffer, 200 Euro; Erika Else Dora Baumann, 10 Euro; Alfred Klaus Peter Finster, 200 Euro; Tom und Simone Siewert, 10 Euro; Bernd und Karin Radeloff, 5 Euro; Horst Lebing, 20 Euro; Eva-Maria und Günter Radtke, 20 Euro; Ingrid Kraak, 50 Euro; Marion Sündram, 20 Euro; Hans-Joachim und Waltraut Schulze, 200 Euro; Waltraud Hagen, 20 Euro; Gisela Blaut, 25 Euro; Horst und Ute Thurow, 100 Euro; Ursula Kurzmann, 25 Euro; Eberhard und Ursula Wentzel, 25 Euro; Elke Estel, 20 Euro; Detlef Plath, 20 Euro; Klaus und Bärbel Hagemann, 20 Euro; Hannelore Popielas, 20 Euro; Lutz Blum, 20 Euro; Frank und Gabriele Wetuschat, 100 Euro; Sabine Richert, 10 Euro; Hildegard Preuss, 50 Euro; Dieter und Rita Schütt, 250 Euro; Alfred und Bärbel Weixelbraun, 20 Euro; Siegfried Oestreich, 10 Euro; Hans-Jürgen und Gisela Tannert, 5 Euro; Dr. Andreas Schneider, 100 Euro; Barbara Rudolph, 10 Euro; Ruthild Schadereit, 30 Euro; Wolfgang und Helga Jäckel, 25 Euro; Margot Genz, 25 Euro; Udo Holtz, 100 Euro; webit. Gesellschaft für neue Medien mbH, 350 Euro; Hans und Siegrid Jeschke, 30 Euro; Gerhard Woeller, 25 Euro; Reinhard Villwock, 50 Euro; Jürgen und Gisela Meyer, 20 Euro; Sonja Thiede, 50 Euro; Helmut und Dagmar Braatz, 20 Euro; Burkhard und Petra Trademann, 20 Euro; Cornelia Steinberg, 100 Euro; Wolfgang Schicht, 50 Euro; Sophie Möller, 5 Euro; Eberhard Schultz, 100 Euro; Dr. Arno Haase, 50 Euro; Ingrid Tonnius, 50 Euro; Rose-Marie Christina Goldhofer, 20 Euro; Hans und Andrea Poggendorf, 100 Euro; Rolf Thiele, 100 Euro; Alexander Jenak, 30 Euro; Dietrich Helmut, 10 Euro; Peter Heinz Prahl, 20 Euro; Ute und Gerd Kessler, 50 Euro; Annelie und Reinhard Widner, 25 Euro; Kerstin Baumgard, 50 Euro; Karl-Heinz und Ines Kessler, 10 Euro; Wolfgang und Heidemarie Winckler, 5 Euro; Karsten Johannes Troyke, 50 Euro; Axel Sass, 10 Euro; Jürgen und Loni Anna Elisabeth Fritze, 10 Euro; Thomas Weber, 22 Euro; Eva Borkenhagen, 50 Euro; Detlef Niemann, 50 Euro; Manfred und Sieglinde Riemer, 25 Euro; Dr. Christine Heuer, 10 Euro; Dr. Jan und Marei Richter, 25 Euro; Joachim Hoppe, 50 Euro; Katrin und Jens Christen, 20 Euro; Elke und Roland Ebert, 100 Euro; Dirk und Angela Pfefferkorn, 20 Euro; Jürgen Brachmann, 50 Euro; Bernd Kladetzke, 25 Euro; Manfred und Dorothea Korthase, 50 Euro; Familie Malmström, 50 Euro; Peter und Helga Scharf, 10 Euro; Hans Albert und Dr. Birgit Müller, 20 Euro;

Auch Sie können die Sanierung der Greif mit einer Spende unterstützen:

Spendenkonto: Sparkasse VorpommernZahlungsempfänger: Förderverein Rahsegler Greif e. V.IBAN: DE 57 1505 0500 0102 1025 11 Verwendungszweck: Rettet die Greif

Von Martina Rathke