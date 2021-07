Mellenthin

Viereinhalb Hektar sehr alter Kiefernbestand sind am Donnerstagabend bei Mellenthin bei einem Brand nahe des Flugplatzes den Flammen zum Opfer gefallen, auch am Freitagnachmittag bereiten Glutnester den Einsatzkräften bei windigen Bedingungen immer noch Probleme.

Der Brand ging von einem Defekt in einer Strohpresse aus, die auf dem an den Wald angrenzenden Getreidefeld im Einsatz war. Durch den starken Wind griffen die Flammen zunächst auf das angrenzende Ackerland über und wurden dann regelrecht auf den Wald zugetrieben.

Rund 140 Feuerwehrleute waren auf 17 Hektar Fläche im Einsatz. Bis kurz nach Mitternacht am frühen Freitagmorgen konnte das Feuer gelöscht werden, es wurde aber eine Brandwache im Einsatz gelassen, weil der Wind immer wieder Glutnester anfachte.

Wie wichtig die Brandwache ist, zeigte sich am Freitagmittag, als Felix Adolphi, Leiter des Forstamtes Neu Pudagla auf Usedom, im Wald an der Brandstelle war. „Die Feuerwehr Koserow muss immer wieder Glutnester löschen, die wegen des Windes erneut zu brennen beginnen. Deshalb wird Freitag um 18 Uhr auch gewechselt, dann kommen die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr aus Benz erneut zum Einsatz bei der Brandwache“, schilderte Adolphi.

Kiefern werden komplett absterben

Die viereinhalb Hektar vernichteter Wald hätten zum größten Teil auf einer Privatfläche gestanden, lediglich ein halber Hektar Wald habe der Landesforst gehört. „Aber der Schaden ist riesig und beträgt mehrere zehntausend Euro, denn der Kiefernbestand war schon sehr alt. Die Bäume hatten ein Alter zwischen 40 und 100 Jahren, und es ist nichts mehr davon zu gebrauchen. Die Reste, die von den Bäumen noch stehen, werden absterben. Auf der Fläche ist Totalschaden entstanden“, macht Adolphi deutlich.

Als Brandursache für das verheerende Feuer am Donnerstagnachmittag gilt ein heißes Bauteil an der Strohpresse. Die Presse hatte sich demnach selbst entzündet und zunächst zehn Strohballen in Brand gesetzt. In der Folge entzündete sich das angrenzende Ackerland und dann dehnte sich das Feuer weiter aus.

Durch den Wind wurden immer wieder Glutnester entfacht. Quelle: Henrik Nitzsche

Erst einen Tag vorher war in der Nähe bei Dewichow, das zu Mellenthin gehört, ein Mähdrescher komplett ausgebrannt. Dabei verbrannten auch drei Hektar Weizen. Hier konnte die Feuerwehr noch verhindern, dass sich die Flammen weiter ausbreiteten.

In Mellenthin war das stehende Korn auf einer Fläche von 15 Hektar nicht mehr zu retten, wie Dirk Schramm, Inhaber der Gut Thurbruch GmbH, aus Benz sagt. „Das war Winterroggen. Rund 100 Strohballen haben wir auch verloren“, sagt Schramm, der in der Nacht die Feuerwehren unterstützte.

Wasserversorgung großes Problem

Als großes Problem bei der Brandbekämpfung in Mellenthin stellte sich nämlich die Wasserversorgung heraus. Weit und breit befindet sich keine Wasserentnahmestelle. „Wir hatten in der Nacht mehrere wasserführende Fahrzeuge im Einsatz, die abwechselnd Wasser holen mussten. Die Ahlbecker hatten 2500 Liter an Bord, die Mellenthiner 600“, erzählt Sebastian Siegmund, Einsatzleiter der Feuerwehr Benz. Sie hatten am Vormittag die Brandwache übernommen.

Landwirte helfen im Kampf gegen die Flammen

Unterstützt wurden die Wehren im Kampf gegen die Flammen von Landwirten. Dirk Schramm war mit seinem Traktor zu Hilfe geeilt. Die Güllefässer hatte er mit Löschwasser gefüllt. „Das waren 10 000 Liter. Auch Piet Kromwijk aus Labömitz sorgte mit seinem Traktor für Wassernachschub“, erzählt Schramm.

Für die Wasserversorgung ist natürlich der jeweilige Waldbesitzer verantwortlich, wie Forstamtsleiter Felix Adolphi sagt. „Aber es ist an dieser Stelle auch sehr schwer, eine Wasserentnahmestelle einzurichten. Die Fläche liegt auf einer Erhöhung, da muss man erst mal an Wasser kommen. Und dann darf man nicht vergessen, dass es kaum ausgebaute Wege gibt, die Feuerwehr also große Schwierigkeiten hat, bei einem Brand tatsächlich in den Wald zu gelangen.“

Die Feuerwehr war am Donnerstag mit über 140 Kameraden aus vielen Wehren vor Ort. Quelle: Hannes Ewert

Unabhängig davon unternimmt die Landesforst weiterhin große Anstrengungen, um in den Wäldern Wasserentnahmestellen einzurichten, um im Notfall eines Brandes gewappnet zu sein. Einen Anfang gab es im vergangenen Jahr: Das Forstamt ließ in den Wäldern zwischen Ahlbeck und Karlshagen zwölf Löschwasserbrunnen errichten. Derzeit gilt in den Wäldern die Waldbrandgefahrenstufe 2.

Von Cornelia Meerkatz und Henrik Nitzsche