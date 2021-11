Große Aktion: Über 30 Greifswalder Künstler kommen unter den Hammer

Greifswald

Mehr als 30 Künstler aus Greifswald und der näheren Umgebung haben sich im St. Spiritus sozusagen die Klinke in die Hand gegeben, um dort ihre Malereien, Plastiken, Zeichnungen und Fotografien abzugeben. Denn die traditionelle Greifswalder Kunstauktion steht bevor. Sie steht diesmal unter dem Motto „Kunst hoch!“ und soll am 5. Dezember um 16 Uhr stattfinden.

Natürlich, so Corona das zulässt. „Wenn nicht, dann werden wir auf unsere im letzten Jahr gesammelten Erfahrungen zurückgreifen, und die Auktion ausschließlich wieder online durchführen“, hat Imke Freiberg die Leiterin des St. Spiritus natürlich auch eine Ersatzlösung parat.

Macht Corona noch einen Strich durch die Rechnung?

Denn 2020 war man aufgrund des Lockdowns zum ersten Mal in den Stadtraum ausgewichen und hatte die über 70 Werke der bildenden Künstler unter anderem im Kunstkubus am Karl-Marx-Platz sowie in den Kultur-Schaufenstern Lutherstraße/Ecke Lange Straße und im Kiosk am Mühlentor ausgestellt. „Der Erfolg war so toll, dass wir uns entschlossen haben, es in diesem Jahr wieder so zu machen“, erklärt die St. Spiritus-Chefin und spricht damit auch für die beiden veranstaltenden Greifswalder Kunstvereine artcube und art7.

Kunst im Stadtraum habe nämlich den Vorteil, dass sie 24 Stunden am Tag und bei Bedarf auch öfter angesehen werden kann. Wer möchte, kann danach sofort sein Gebot per E-Mail oder per Bieterkarte, die es im St. Spiritus und wieder online beim Kunstverein art7 gibt, einreichen.

Werke von Greifswalder Urgestein unterm Hammer

Natürlich hoffen die Veranstalter darauf, dass die Versteigerung mit Auktionator 2021 in Präsenz stattfinden kann, denn das sei dann natürlich noch ein ganz anderes Live-Erlebnis, meint Imke Freiberg. Die diesjährige Greifswalder Kunstauktion ist bereits die 40., das heißt, sie „feiert“ einen runden Geburtstag. Und in diesem Zusammenhang darf natürlich ein Name nicht unerwähnt bleiben, nämlich der von Bärbel Steinberg Sie sei ein Urgestein der Greifswalder Kunstauktion, sagt sie selber über sich. Die mittlerweile 76-Jährige hat diese Veranstaltung einst mit erfunden.

Als eine Auktion fürs Theater, wie sie sagt. Denn dort hat Bärbel Steinberg viele Jahre als Grafikerin gearbeitet und unzählige Plakate für die verschiedensten Vorstellungen geschaffen. Natürlich beteiligt sie sich auch wieder mit eigenen Werken an der Jubiläumsauktion. Neben Newcomern finden sich mit Karin Wurlitzer, Cindy Schmidt, Maike Thiesen, Astrid Lange und Sven Ochsenreither bekannte Namen. Die Kunstwerke sind bis 5. Dezember an den drei Orten in der Stadt zu sehen. Gebote können per Bieterkarte oder per E-Mail unter info@art7-greifswald.de bis zum 5. Dezember eingereicht werden.

Von Reinhard Amler