Große Sonderimpfaktion mit AstraZenica am Sonnabend in Heringsdorf

Heringsdorf

Einen Sonderimpftag gibt es am Sonnabend, den 24. April, im Seebad Heringsdorf. Der Landkreis organisiert den Sonderimpftag ausschließlich mit dem Impfstoff AstraZeneca. Eine Voranmeldung dafür ist nicht nötig. Der am Samstag zum Einsatz kommende Impfstoff stammt aus den Beständen des Ärzteverbundes HaffNet. Er soll möglichst am Wochenende verimpft werden, da vorhandene Bestände aufgebraucht werden müssen.

Geimpft wird in Heringsdorf in der Ostseetherme von 9 bis 19 Uhr auf drei Impfstraßen mit drei mobilen Impfteams. Geimpft werden Bürgerinnen und Bürger zwischen 60 und 69 Jahren sowie sonstige impfberechtigte Personen aus Priorität 1 und 2 nach Vorlage eines entsprechenden Nachweises. Personalausweis sowie Impfpass sind zum Termin mitzubringen.

Räume dank der Kabinen zum Impfen ideal

„Wir freuen uns sehr, dass es diese Impfaktion bei uns in der Ostseetherme gibt, denn sehr viele Menschen haben bereits danach angefragt. Es wird auch genügend Impfstoff von AstraZenica vorhanden sein, denn wir sollen 600 Dosen erhalten“, erklärt Heringsdorfs Bürgermeisterin Laura Isabelle Marisken (parteilos). Der Impfmanager des Kreises sei nach ihren Worten von den Räumlichkeiten in der Therme sehr angetan gewesen, denn in dem Bereich finden auch sonst medizinische Anwendungen statt. Es sind also bereits Kabinen vorhanden.

Die Gemeinde unterstütze laut Marisken den Kreis bei der Organisation des Impftages nach Kräften, weil man sich in den zurückliegenden Wochen für die Durchführung stark gemacht habe. Sie hoffe auf ganz viele Impfwillige. Parkplätze seien genügend vorhanden, in der Ostseetherme gebe es zwei Parkdecks und auch am nahen Heringsdorfer Bahnhof befinden sich zahlreiche Parkmöglichkeiten. Für Bürger aus den Kaiserbädern und aus dem Inselsüden sei der Termin daher ideal, da sie nicht weit fahren müssen.

Von Cornelia Meerkatz