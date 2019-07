Ahlbeck

In eine mehrstündige Suche waren am Sonntagabend Einsatzkräfte von den Feuerwehren aus Ückeritz und Ahlbeck, den Seenotrettern aus Zinnowitz und der Greifswalder Oie, der Polizei und des Rettungshubschraubers involviert. Wie Olaf Meier, Wehrführer in Ahlbeck berichtet, wurden auf Höhe der Heringsdorfer Seebrücke mehrere schwimmende Gegenstände im Wasser gesichtet. Zunächst hieß es, dass sich Personen im Wasser an eine Boje klammern würden, dann war wieder von einem Kajak die Rede.

Am Ende der Suche wurde niemand im Wasser entdeckt, der auf Hilfe angewiesen ist. Um 23.30 Uhr haben wir den Einsatz aufgrund der Dunkelheit abgebrochen. Es wurden auch keine Personen vermisst“, so Meier.

Die Feuerwehren aus Ückeritz und Ahlbeck waren mit knapp 20 Kräften im Einsatz.

Hannes Ewert