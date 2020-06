Große Weide vor Wolgaster Hochhaus plötzlich weg

Alles ging ganz schnell: Am 13. Juni wurde die markante, vor dem Hochhaus auf der Wolgaster Schlossinsel stehende Weide abgeholzt. Laut Kreisverwaltung sei die Fällung erfolgt, ohne dass bereits eine Genehmigung dafür vorgelegen habe.

In der Vergangenheit seien an der Weide vor dem Hochhaus zwei Mal Feuerwehreinsätze wegen abgebrochener bzw. abgestürzter Äste notwendig gewesen, teilt die Kreisverwaltung mit. Dieses Foto entstand während eines Einsatzes am Nachmittag des 6. Juni 2020. Quelle: Tilo Wallrodt