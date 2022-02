Ahlbeck

Großeinsatz auf Ahlbecks größter Baustelle: Bei Tiefbauarbeiten am Hotelkomplex der Primus-Gruppe in Ahlbeck auf Usedom sind am Dienstagnachmittag gegen 15.30 Uhr mehrere Behältnisse mit einer unbekannten Flüssigkeit entdeckt worden, bei der es sich offenbar um Reizgas handelt.

Polizei, Feuerwehren, Rettungsdienst und der Gefahrgutzug Nord des Landkreises Vorpommern-Greifswald kamen mit rund 50 Kräften zum Einsatz. Dazu gehören speziell geschulte Feuerwehrkräfte aus Greifswald, Lubmin und Lassan.

Landkreis-Sprecher Achim Froitzheim bestätigte am Nachmittag, dass es sich um alte Tonflaschen möglicherweise aus Wehrmachtszeiten handelt. Die darin enthaltene Substanz sei stark reizend und wahrscheinlich für Menschen gefährlich.

Substanz ist wohl Chloraceton aus Erstem Weltkrieg

Ob es sich wirklich um Reizgas aus Wehrmachtszeiten handelt, muss nun überprüft werden. Wie Lars Cornelius, Leiter der Gefahrguteinheit des Landkreises, am Abend informierte, haben die Messungen vor Ort ergeben, dass es sich bei dem Stoff um Chloraceton handelt, eine augenreizende Flüssigkeit. Im Ersten Weltkrieg kam Chloraceton als Augenreizstoff zur Anwendung, zuerst im November 1914 durch Frankreich. Bei Kontakt kommt es zu erheblichen Reizerscheinungen bis hin zu schweren Verätzungen der Augen.

Gegen 19 Uhr waren laut Cornelius die Tonflaschen geborgen und sicher verpackt. „Das passiert in einem Edelstahl-Fass mit Folieneinhänge-Behälter“, so der Einsatzleiter.

„Plötzlich sticht es dermaßen in der Nase“

Entdeckt hatte die braunen Flaschen am frühen Nachmittag Sven Klug, Mitarbeiter der Berliner Firma Häntsch & Söhne, die für den Hotelbetreiber gegenwärtig die Außenanlagen gestaltet. „Ich war gerade mit dem Bagger dabei, eine alte Spundwand für das Regenrückhaltebecken rauszustemmen. Plötzlich entdeckte ich eine Holzkiste. Ich habe den Sand zur Seite geschoben und braune Tonflaschen gefunden. Bei einer Flasche war der Pfropfen schon raus. Klar, da habe ich mal gerochen und plötzlich sticht es dermaßen in der Nase“, erzählt der Bauarbeiter aus der Hauptstadt. Er informierte den Bauleiter, der sofort die Polizei rief.

Kurz vor der Bergung bauen die Kameraden auf der Promenade die Dekontaminationsstrecke auf. Quelle: Henrik Nitzsche

„Kurz darauf kamen die Feuerwehr und der Munitionsbergungsdienst. Der rückte allerdings wieder ab, weil es sich um keinen explosiven Stoff handelte“, sagt Dennis Gottschalk, Vertriebsleiter der Berliner Primus Immobilien AG, der zufällig vor Ort war. Sein Unternehmen will im Sommer die Luxus-Hotelanlage mit 165 Wohnungen in Betrieb nehmen.

Kameraden legen Chemikalien-Schutzanzüge an

Während nach und nach die Wehren der Gefahrgut-Einheit des Landkreises eintreffen, bereiten die Ahlbecker Kameraden für die Bergung eine dreifache Löschbereitschaft mit Wasser, Pulver und Schaum vor. In der Zwischenzeit werden sechs Kameraden aus Greifswald und Lubmin von der Umwelt isoliert und in Chemikalien-Schutzanzüge gesteckt. Weil die Feuerwehren diese Anzüge nicht an Bord haben, sind zwei Mitglieder der Greifswalder Berufsfeuerwehr mit dem Gerätewagen „Gefahrgut“ vor Ort.

Ein weiterer Trupp baut derweilen auf der Promenade die Dekontaminationsstrecke auf. Auch die ist an Bord des Gerätewagens. Dazu gehören Heizgeräte und eine Ein-Personen-Dusche. Nach dem Gefahrgut-Einsatz müssen die Einsatzkräfte einschließlich ihrer Schutzkleidung gereinigt werden. Während die Männer in ihren blauen Schutzanzügen mit der Tonne die Baustelle betreten, haben sich einige Schaulustige an der Absperrung versammelt.

Bei Tiefbauarbeiten auf der Baustelle an der Ahlbecker Promenade wurden am Dienstagnachmittag diese Tonflaschen entdeckt, die mit Chloraceton aus Kriegszeiten befüllt waren. Quelle: Henrik Nitzsche

Kurze Zeit später gibt Cornelius Entwarnung. „Die Tonflaschen sind luftdicht verschlossen. Die Gefahr ist gebannt. Der Eigentümer muss sich nun um die Bergung kümmern und eine Fachfirma beauftragen“, so Cornelius.

Von Henrik Nitzsche