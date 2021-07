Großeinsatz für die Feuerwehr auf Usedom: Mähdrescher brennt nieder

Dewichow

Am Mitwochabend meldeten Zeugen den Brand eines Mähdreschers auf einem Feld bei Dewichow auf der Insel Usedom. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr bestätigte sich der Sachverhalt. „Bei Erntearbeiten hatte der Mähdrescher auf Grund eines technischen Defektes angefangen zu brennen und brannte bereits in voller Ausdehnung“, so ein Polizeisprecher am späten Abend.

Das Feuer griff auf das Feld mit Winterweizen über. Hier brannten ca. drei Hektar. Durch die eingesetzten Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren aus Ückeritz, Zirchow, Mellenthin, Benz und Pudagla konnte das Feuer gelöscht werden.

Diese befanden sich mit knapp 80 Kameraden im Einsatz. Der bei dem Feuer entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 305 000 Euro. Verletzt wurde nach ersten Erkenntnissen niemand.

Von OZ