Großeinsatz vor Ahlbecker Hotel-Baustelle: Tränengas aus Kriegszeiten geborgen

Ahlbeck

Großeinsatz auf Ahlbecker Hotel-Baustelle: 60 Reizgas-Flaschen aus Kriegszeiten mit der Aufschrift „Nur mit Gasmaske“ wurden am Montag an der Ahlbecker Promenade entdeckt und geborgen. Nach dem ersten Fund auf der Baustelle der Primus-Hotelanlage vor gut zwei Wochen hatte sich herausgestellt, dass es sich bei der Flüssigkeit in den Flaschen um Chloraceton handelt. Da wurden 30 Flaschen gefunden. Chloraceton kam im Ersten Weltkrieg als Tränengas zur Anwendung. Bei Kontakt kommt es zu erheblichen Reizerscheinungen bis hin zu schweren Verätzungen der Augen.

Knapp 30 Kräfte der Feuerwehr Ahlbeck, des Gefahrgutzuges Nord des Landkreises Vorpommern-Greifswald, des Munitionszerlegebetriebes Mellenthin und der Feuerwehrtechnischen Zentrale des Kreises waren im Einsatz.

„Wir suchen den Boden im Bereich der Promenade großräumig ab, um endlich Sicherheit für die Baubetriebe zu geben“, sagt Lars Cornelius, Leiter des Gefahrgutzuges. Der Bereich um die Fundstelle wurde in einem Radius von 50 Metern abgesperrt. Während ein Mitarbeiter einer Gartenbaufirma mit dem Bagger vorsichtig den Boden aufnimmt, untersuchen drei Männer in Chemikalien-Schutzanzügen den Untergrund nach den braunen Flaschen. Sie werden fündig und verpacken Flasche für Flasche in einen sicheren Behälter.

Aus welcher Zeit der Fund stammt, konnte kürzlich auch der Greifswalder Geschichtsprofessor Thomas Stamm-Kuhlmann nicht sagen. Auch wenn im Zweiten Weltkrieg kein Giftgas eingesetzt wurde, schließt er nicht aus, dass damit experimentiert wurde. Chloraceton könnte bei Übungen eingesetzt worden sein, um zu testen, ob die Gasmasken der Soldaten richtig sitzen.

Die geborgenen Flaschen werden beim Munitionszerlegebetrieb in Mellenthin zwischengelagert, ehe sie eine Fachfirma entsorgt.

Wieder mussten Kräfte der Feuerwehren und des Landkreises zur Ahlbecker Hotel-Baustelle, um die gefährliche Chemikalie im Boden zu bergen. Quelle: Henrik Nitzsche

Von Henrik Nitzsche