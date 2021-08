Großer Hafen in Usedom-Stadt, aber an Gastronomie fehlt es

Usedom

Die fünf Sportlerinnen vom Hamburger Ruderinnenklub, die Donnerstagmittag im Usedomer See-Center festgemacht haben, haben vergeblich nach einer Einkehrmöglichkeit in der Nähe Ausschau gehalten. Daran aber hapert es noch immer. Der nur stundenweise geöffnete Imbisswagen kann den Mangel nicht wettmachen. Und so hat sich mancher Segler nach anfänglicher Neugier mittlerweile auch nach einem anderen Revier umgeschaut. Soweit die nüchterne Bilanz, die Bürgermeister Jochen Storrer am Donnerstag auf der Stadtvertretersitzung ziehen musste.

Marinapark liegt mit der Stadt im Streit

Dabei hat das von vielen gelobte und gut besuchte Hafenfest neulich gezeigt, wie schön es im Usedomer Hafen sein kann. Einschränkung: Wenn es denn mit der abschließenden Bebauung irgendwie vorwärts gehen könnte. Aber danach sieht es nicht aus. Noch immer liegt die Marina GmbH, die im Hafen Grund und Boden erworben hat und Ferienwohnungen plant, mit der Stadt im Rechtsstreit. Obwohl die angeblich strittige Vermessung vom Katasteramt als rechtmäßig bestätigt wurde, habe die Marina GmbH erneut umgehend Rechtsmittel eingelegt, wie der Bürgermeister am Donnerstag informierte.

Weil sich das Prozedere also weiter hinzieht und noch kein Ende abzusehen ist, hat Lars Lindemann, der ein Restaurant im See-Center geplant hat, nun definitiv „die Segel gestrichen“, wie der Benzer auf Nachfrage der OZ erklärt hat. Er habe bereits viel Geld in das Projekt investiert und im vorigen Jahr noch ein Bodenwertgutachten anfertigen lassen und hätte wirklich gern in Usedom gebaut. Nun aber sei er wegen des unbefriedigenden Sachstandes ernüchtert und habe andere Pläne. Das pfeifen die Spatzen inzwischen von den Dächern. Was nun?

Der Usedomer Horst Beyer (73) macht mit seiner Hündin Fanny gern einen Spaziergang zum Hafen. Er kennt die Probleme gut und schlägt als Gaststätte eine provisorische Übergangslösung in Barackenform vor, die man später wieder entfernen könnte. Quelle: Ingrid Nadler

Jochen Storrer: „Solange ich das von Herrn Lindemann nicht schriftlich habe, sehe ich keinen Handlungsbedarf und werde keine neue Ausschreibung veranlassen.“ Und enttäuscht fügt der Bürgermeister hinzu, dass er mit Lars Lindemann neulich auf einer Bank gesessen habe, wo dieser seinen beabsichtigten Rückzug jedoch mit keinem Wort erwähnt habe.

Von Ingrid Nadler