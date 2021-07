Großes Tennis: Das sind die fleißigen Helfer bei den Usedom Senior Open

Zinnowitz/Karlshagen

Er ist der Mann mit den vier Koffern: Darin hat Bernd-Dieter Neumann „Verbände ohne Ende“, Eisbeutel, Medikamente, Halskrausen, ein Stethoskop, Blutzuckermessgerät und sogar ein Skalpell.

Neumann ist der „Mann für alle Fälle“ bei den Usedom Senior Open, die noch bis Sonntag im Insel-Norden über die Bühne gehen. Als Mitglied des Platzwart-Teams sorgt er schon früh morgens ab 6 Uhr dafür, dass die Spielflächen für die über 300 Teilnehmer in Top-Zustand sind. Sobald dann die Partien beginnen, steht er als Rettungssanitäter, Sporttherapeut und Masseur auf der Zinnowitzer Anlage bereit.

„Sie sind eine absolute Stütze“

Der Mann mit dem charakteristischen Schnauzbart zählt zu den rund 40 ehrenamtlichen Helfern der gastgebenden Vereine TV Zinnowitz und TV Karlshagen. „Sie sind eine absolute Stütze für uns. Ohne sie würde nichts funktionieren“, lobt Peter Schmidt, Erfinder und Veranstalter der Usedom Senior Open aus Bielefeld.

Fast alle sind schon seit Jahren dabei, so auch Bernd-Dieter Neumann. 20 bis 30 akute Verletzungsfälle behandelt er während einer „Open“. 2021 war zum Glück noch kein schwerer Fall dabei. Aber es gibt immer wieder Bänderverletzungen, Muskelfaserrisse oder in Einzelfällen Brüche.

Die Spieler vertrauen ihm blind

Vor zwei Jahren musste Neumann sogar eine Zuschauerin reanimieren, die kollabiert war – alles endete gut. „Ich werde scherzhaft auch Turnier-Doc genannt, aber als Rettungssanitäter habe ich bei echten Notfällen nur so lange die Verantwortung, bis Notarzt und Rettungswagen eintreffen“, betont der Zinnowitzer. Bei kleineren Weh-Wehchen vertrauen ihm die Turnierteilnehmer indessen blind.

Physiotherapeutin Jana Frick rückte vor 13 Jahren eher durch einen Zufall ins Helfer-Team: „Eine Spielerin, die Rückenprobleme hatte, wusste, was ich beruflich machte. Sie hat mich gefragt, ob ich sie behandeln kann“, erinnert sich die Insulanerin, die seit einigen Jahren in Schwerin lebt, immer während der zehntägigen Usedom Open frei nimmt und dann verlässlich zur Stelle ist.

Bis zu acht Stunden täglich an der Massagebank

Inzwischen massiert sie Spieler bis zu acht Stunden täglich. Im Zinnowitzer Vereinshaus richtet sie für die Turnierzeit mit Bernd-Dieter Neumann ein professionelles Massagezimmer ein. „Die meisten wollen an Nacken, Rücken und Waden massiert werden. Meist vorbeugend, damit erst gar keine Verletzung entsteht“, berichtet Jana Frick.

Turnier der höchsten Kategorie Die Usedom Senior Open gehören mit gut 300 Teilnehmern zu den größten deutschen Tennisturnieren. Da sie zur Top-Kategorie S1 zählen, gibt es viele Ranglistenpunkte. Der Wettbewerb wird in den Altersklassen Ü 40 bis Ü 80 ausgespielt. Im Feld sind viele nationale und auch internationale Spitzenspieler. Die meisten Finals und Entscheidungsspiele finden von Freitag bis Sonntag statt. Auf den Anlagen in Zinnowitz und Karlshagen können Besucher unter Beachtung der Hygieneregeln täglich ohne Eintritt zusehen. Am Freitag will auch Sportministerin Stefanie Drese (SPD) das Turnier verfolgen. Dann greifen auch die Ü-40-Weltmeister Christian Schäffkes (Essen) und Marc Leimbach (Kassel) ins Geschehen ein. Für Donnerstag ist ein Fördererabend im Pier 14 Zinnowitz geplant, bei dem ein weiterer Ausbau des Turniers und der Bau einer Tennishalle in Zinnowitz diskutiert wird. Am Montagabend gab es bereits einen bunten Spielerabend mit über 200 begeisterten Teilnehmern.

Erik Räsch, einer der hoffnungsvollen Herren-Tennisspieler auf Usedom, ist zur Stelle, wenn es mit dem Material Probleme gibt – also wenn Schlägersaiten reißen. Dann zieht der junge Mann aus Freest neue Saiten auf. Im Moment hat er noch nicht ganz so viel zu tun – weil an den ersten Turniertagen hauptsächlich die älteren Altersklassen spielen. Wenn aber ab Donnerstag auch die jüngeren Starter eingreifen (Ü 40 und Ü 45) könnten es pro Tag bis zu zehn Schläger sein. „Für jeden einzelnen brauche ich etwa 30 Minuten“, erzählt Erik Räsch.

Erik Räsch bespannt die Schläger beim Turnier, wenn Spielern Saiten gerissen sind. Quelle: Alexander Loew

Viel Wasser für die Plätze

Von morgens bis abends kümmert sich Bernd Lange mit Unterstützung von Bernd-Dieter Neumann um den Zustand der Plätze. Er gibt „viel Wasser drauf“, damit der Boden hart bleibt, achtet darauf, dass Löcher schnell beseitigt werden. Für die Plätze in Zinnowitz und Karlshagen gibt es von den Spielern, die ja auf Anlagen sogar weltweit unterwegs sind, viel Lob: Kaum Platzfehler und guter, harter Boden, lautet meist das Urteil.

Ihr kostenloses Urlaubsupdate aus den schönsten Gegenden an der Ostsee in MV Die wichtigsten News von der Ostseeküste für Urlauber und Einheimische - kostenlos per Mail jede Woche Freitag 8.00 Uhr. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Suppen, Fischbrötchen und Obst für hungrige Spieler

Fast rund um die Uhr – mit Ausnahme nachts – zu tun haben die Helfer, die für die Verpflegung zuständig sind. „Denn essen und trinken wollen die Teilnehmer immer, was bei der Anstrengung kein Wunder ist“, sagt Ela Menzel, die mit Dorit Müller während der Open mehrfach im Küchen-Team unterstützt. Allein in Zinnowitz backen die Vereinsmitglieder täglich fünf Kuchen. Sie kochen „Suppen des Tages“, bereiten Fischbrötchen und Obstplatten zu oder bieten Bockwürste an. Für die Getränkeversorgung gibt es einen eigenen Wagen, in dem unter anderen Mayk Borchardt, Olaf Bubke, Udo Spychalla oder Andreas Blumhagen an heißen Tagen wie diesem Turnierdienstag im Akkord Getränke ausschenken.

Viele Helfer nehmen extra Urlaub

„Viele unserer Mitglieder nehmen extra fürs Turnier Urlaub. Die Arbeit ist anstrengend, macht aber auch großen Spaß“, unterstreicht die Zinnowitzer Vereins-Präsidentin Jana Hardt. Und gerade die Essensversorgung während der Open spült den gastgebenden Vereinen auch hohe Geldsummen in die Kassen, die einen wichtigen Beitrag zum jährlichen Etat leisten.

Versorgen durstige Spieler mit Getränken: Mayk Borchardt (l.) und Olaf Bubke. Quelle: Alexander Loew

„Das Schönste ist aber, wenn sich die Sportler durch unsere Arbeit wohl und gut aufgehoben fühlen“, sagt Bernd-Dieter Neumann und greift wieder zu einem seiner Koffer. Ein Spieler unten auf dem Platz hat Krämpfe. Hilfe naht.

Von Alexander Loew