Die Wolgaster Stadtvertretung hat sich für das umstrittene Großvorhaben in Mahlzow entschieden. Die ST Wolgast GmbH & Co. KG will auf dem Areal verschiedene Projekte umsetzen. Dafür müsse es aber im Vorfeld kreative Ansätze geben und mögliche Probleme gelöst werden, kommentiert OZ-Autor Tom Schröter.