Grundschüler von Zinnowitz erhalten Bücher vom Rotary Club Usedom

Für die Kinder der 1. Klasse und 2. Klasse aus der Zinnowitzer Grundschule war am Dienstag ein besonderer Tag. Nicht nur, dass sie nach wochenlanger Abwesenheit endlich wieder ihre Lehrer und Freunde auf dem Schulhof und in den Klassenräumen sehen durften, sondern auch der Besuch von Dr. Christine Muschkowitz vom Rotary Club Usedom trug dazu bei, dass sie sich freuten. Die Usedomer Tierärztin, die bis Juli noch ihre einjährige Präsidentschaft des Rotary Clubs Usedom inne hat, übergab den Jungen und Mädchen eine Kiste mit Schulheften, um das Lesen zu fördern. „Das Buch heißt ’Hanno malt sich einen Drachen’. In dem Heft geht es unter anderem darum, dass ein Junge Namens Hanno von seinen Mitschülern gehänselt wird, weil er ihnen angeblich zu dick ist“, sagt sie. 41 Bücher wurden an die Schüler der 1. und 2. Klasse verteilt. Zwei weitere Exemplare sind für die Lehrer. Es geht in dem Heft nicht nur um die Leseförderung, sondern auch um das Lernen.

„Die Bücher finanzieren sich unter anderem aus Spenden und den Einnahmen aus dem ’Tag der Vereine’, welcher jedes Jahr am 3. Oktober auf dem Konzertplatz in Zinnowitz stattfindet“, erklärt die Medizinerin. Die Mitglieder des Rotary Club verkaufen unter anderem Apfelsaft und andere Dinge, die aus Äpfeln gewonnen werden können. „So kann man sehen, dass aus Äpfeln einmal Bücher werden“, erklärt Muschkowitz.

„Wir unterstützen jedes Jahr Projekte in den Schulen auf der Insel Usedom. In diesem Jahr wurde unter anderem die Grundschule in Zinnowitz bedacht“, sagt sie. Für die Grundschüler gehen allmählich sehr aufregende Wochen zu Ende, denn alle mussten zu Hause von ihren Eltern unterrichtet werden.

Für die Übergabe im Grünen Klassenzimmer konnten nicht alle Schüler anwesend sein, denn sonst hätte der Mindestabstand nicht eingehalten werden können.

Von Hannes Ewert