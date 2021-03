Lütow/Neuendorf

Wer auf der Insel Usedom ein freies Grundstück bzw. ein Eigenheim sucht, bekommt mitunter graue Haare und Falten auf der Stirn. Entweder passt die Immobilie nicht zur eigenen Geldbörse, ist zu klein für die Familie oder sehr schnell vergriffen.

Mitunter kommt es vor, dass sich dutzende Interessenten aus allen Himmelsrichtungen auf eine Immobilie bewerben. Wer zentrumsnah in den Ostseebädern wohnen möchte, muss seine Geldbörse ganz weit öffnen, um sein Eigenheim dort zu bauen. Viele versuchen deswegen ihr Glück auf dem Festland.

Neuer Flächennutzungsplan ermöglicht Bebauungen

Doch mitunter werden auch auf der Insel wieder Grundstücke frei. Zum Beispiel, wenn Bebauungspläne und Flächennutzungspläne überarbeitet oder neu aufgestellt werden. In der Gemeinde Lütow/Neuendorf ist dies vor kurzem geschehen. Wie der Freie Landschaftsarchitekt Claus-Christoph Ziegler aus Neuendorf erklärt, wurde in Zusammenarbeit mit der Gemeinde ein alter Flächennutzungsplan des Ortes überarbeitet und neu aufgestellt.

Landschaftsplaner Claus-Christoph Ziegler steht vor den Bäumen, welche in Lütow gepflanzt wurden. Diese sind Teil der Ausgleichsmaßnahmen für neue Grundstücke. Quelle: Hannes Ewert

„Am Ortsausgang von Neuendorf in Richtung Lütow wird damit eine Fläche, welche vorher landwirtschaftlich genutzt wurde, frei. Dann ist es möglich, dass bis zu zehn Parteien dort wohnen können“, erzählt er. Neben der brachen Fläche stehen bereits seit vielen Jahren einige Häuser. „Es wird dann nicht nur eine Reihe geben, sondern eine zweite und dritte, wobei die Gebäude der hinteren Reihe einen Bungalow-Stil erhalten“, erklärt er. Ein Teil der Grundstücke ist allerdings schon verkauft bzw. bleibt im Besitz der Eigentümer.

Bessere Klimabilanz für die Gemeinde Lütow/Neuendorf

Für die Gemeinde erstellte Ziegler einen Landschaftsplan, welcher unter Beachtung des Natur- und Landschaftsschutzes die Rahmenbedingungen für die gemeindliche Entwicklung absteckt. Da die Fläche durch Wohnraum versiegelt wird, muss eine Ausgleichsmaßnahme in der Natur geschaffen werden. So schreibt es das Gesetz vor. Dafür wird am Rande des Gnitz eine ehemalige für Ackerbau betriebene Fläche in ein kleines Waldgebiet umgewandelt.

„Hier soll ein Küstenschutzwald gepflanzt werden. Hier entsteht eine Erstaufforstung“, erklärt Ziegler und zeigt auf eine Karte. Die zu bewirtschaftende Fläche ist rund 4500 Quadratmeter groß. Der neue Küstenschutzwald, welcher zwei angrenzende Wälder sogar miteinander verbindet, soll die neue Heimat für Eichen, Rotbuchen und andere Laub- und Nadelbäume sowie Büsche werden.

Die Vorteile sieht der Landschaftsarchitekt vor allem darin, dass die CO2-Bilanz des Ortes verbessert wird und das Wasser vom Feld nicht direkt in das Achterwasser fließt, sondern in dem Wald „aufgefangen“ werden kann und die gelösten Nährstoffe im Boden gebunden werden. Eine weitere Erstaufforstungsfläche mit ca. 3400 Quadratmetern entsteht hinter der Ortslage von Lütow.

Lange Flurstücke werden separiert und neu geplant

Eine zweite Möglichkeit, sich den Traum vom eigenen Haus zu erfüllen, besteht etwas weiter in der Ortsmitte von Lütow. „Die Grundstücke sind an dieser Stelle sehr lang gezogen und grenzen an einen Waldstück. Die hinteren Flächen der Flurstücke sind frei und werden von den Eigentümern kaum genutzt. Man hat sich darauf verständigt, dass diese für neuen Wohnraum genutzt werden können.

Bedingung war auch hier, dass Ausgleichsmaßnahmen geschaffen werden. So wurden in den vergangenen Wochen rund 70 Obstbäume am Ende der Grundstücke als Streuobstwiese gepflanzt. Diese grenzen an einen Wald“, erklärt Ziegler. Wenn alles nach Plan läuft, können hier sechs Einfamilienhäuser mit maximal zwei Wohneinheiten entstehen. „Entweder die jetzigen Eigentümer der Grundstücke verkaufen den Teil ihrer Grundstücke oder vermieten die Wohnungen. Jeder ist da unterschiedlicher Ansicht“, erklärt er.

Familien sollen in die Gemeinde gelockt werden

Ziel dieser ganzen Änderungen der Maßnahmen ist es hier, Familien aus der Region ein neues Zuhause zu geben. Ziegler kennt die Herausforderungen, die viele Menschen in der Region haben, ein Haus zu kaufen. „Lütow ist in den vergangenen Jahren gewachsen. Es entstehen immer mehr Eigenheime“, sagt er. Derzeit leben rund 440 Menschen in der Gemeinde, vor zwanzig Jahren waren es noch 350. Konsens herrscht darüber, dass die neuen Grundstücke nicht an Urlauber vermietet werden sollen.

Von Hannes Ewert