Freest

Das neue Wohngebiet vis-à-vis dem Freester Fischereihafen ist offenbar begehrt. „Ein Großteil der insgesamt 20 Baugrundstücke ist schon verkauft“, berichtet Andreas Buß, Geschäftsführer der in Malchin ansässigen Projekt Freest GmbH & Co. KG, die das Areal entwickelt hat. „Die fünf an der Dorfstraße gelegenen Parzellen behalten wir zunächst selbst, um darauf Häuser mit Rohrdächern zu bauen, deren Bau speziellen Bestimmungen unterliegt“, so Buß. Mit der Errichtung dieser fünf Häuser, die nach ihrer Fertigstellung ebenfalls veräußert werden sollen, werde Ende 2022 begonnen.

Die Gemeinde verspricht sich vom Wohngebiet mit Blick zum Hafen eine weitere Verbesserung des Image des kleinen Fischerdorfes. Die ersten Eigenheime auf den bereits veräußerten Bauplätzen sollen bereits ab dem kommenden Frühjahr entstehen. „Auf Wunsch der Gemeinde ist im Bebauungsplan vorgeschrieben, dass ausschließlich Dauer- und keine Ferienwohnungen zulässig sind“, betont Buß.

Neue Fischerbuden allesamt vergeben

Die betreffende, etwa 14 000 Quadratmeter große „Wohnanlage Freest am Fischereihafen“ wurde im Verlauf dieses Jahres fertig erschlossen. Die Grundstücke sind über eine neu angelegte Straße zu erreichen, die laut Buß für die Anlieger auch mit einem Anschluss an die Straße Am Hafen versehen wurde. Im Zuge der Erschließung waren etliche Baumstubben, Beton, Bauholz und vor allem jede Menge Unrat zu beseitigen. Insgesamt mussten bis zu 50 Tonnen Müll abgefahren werden, der sich hier in den zurückliegenden Jahrzehnten angesammelt hatte; davon etwa 15 Tonnen ausgediente Fangnetze. Zudem wich ein altes Bauernhaus dem Abrissbagger.

Holger Dinse, Bürgermeister der Gemeinde Kröslin: „Es sind insbesondere viele junge Leute, die sich ein Haus bauen und sich dauerhaft in unserer Gemeinde ansiedeln wollen, was natürlich super ist.“ Quelle: Cornelia Meerkatz

Als Ausgleich für die ebenfalls abgerissenen maroden Fischerbuden, die parallel zum Hafenbecken Spalier standen, sind nebenan 16 neue, mit Lärchenholz verkleidete Unterstände entstanden. „Diese neuen Fischerhütten, die durch die Gemeinde vermittelt werden, waren sehr schnell belegt“, so Andreas Buß.

Starke Nachfrage nach Bauplätzen in der Gemeinde

Holger Dinse, Bürgermeister der Gemeinde Kröslin, verzeichnet eine hohe Nachfrage nach Eigenheimbauplätzen in den einzelnen Ortsteilen. „Es sind insbesondere viele junge Leute, die sich ein Haus bauen und sich dauerhaft in unserer Gemeinde ansiedeln wollen, was natürlich super ist“, freut sich Dinse. Denn: „Junge Familien fragen nach einer Kita, einer Schule und so weiter. Durch den Zuwachs sind wir in der Lage, unsere bestehenden Einrichtungen zu erhalten.“ Inzwischen zähle die Gemeinde mit ihren fünf Ortsteilen knapp 2000 Einwohner – Tendenz seit einigen Jahren steigend.

Blick auf die künftige „Wohnanlage Freest am Fischereihafen“. Links im Bild ist die Dorfstraße zu sehen. Quelle: Tilo Wallrodt

Kommunale Flächen zur Errichtung von Eigenheimen seien in der Gemeinde Kröslin rar. Deshalb ist Bürgermeister Dinse froh, wenn private Investoren Bauplätze ausweisen. „In Freest betrifft dies, außer der Fläche am Fischereihafen, auch ein Baugebiet am Fliederberg, das neun Parzellen beinhaltet, von denen auch schon mehrere verkauft worden sind“, so das Gemeindeoberhaupt. Weitere sechs Baugrundstücke seien im Ortsteil Hollendorf in der Nähe des Ortseingangs ausgewiesen worden, die bereits allesamt an den Mann bzw. die Frau gebracht seien.

„In Kröslin selbst“, so informiert Holger Dinse, „findet in nächster Zeit höchstens Lückenbebauung statt. „Derzeit ist hier kein Baugebiet ausgewiesen.“

Von Tom Schröter