Rankwitz

Gudrun Oberländer war 18 Jahre lang die zuverlässige Zustellerin der OSTSEE-ZEITUNG in Rankwitz und Quilitz, wofür ihr die Leser Respekt und Anerkennung zollen. Sie ist um 4 Uhr, wenn andere noch geschlafen haben, aufs Fahrrad gestiegen und hat bei Wind und Wetter die aktuelle Lektüre in die Briefkästen gesteckt. „Das hat mir immer Spaß gemacht,“ bekennt die heute 68-jährige Rankwitzerin, die seit mehr als 30 Jahren auch einen Tante-Emma-Laden in ihrem Heimatort führt.

„Ich habe mir immer Günter Rumler aus Liepe zum Vorbild genommen, der die OZ noch mit 80 Jahren ausgeteilt hat“, erzählt sie und freut sich nun doch, jetzt früh länger schlafen zu können. Irgendwann will Gudrun Oberländer ihren Laden in ein Puppenmuseum umwandeln. Eine Leidenschaft, die ihr schon früh den Spitznamen „Püppi“ eingebracht hat.

Von Ingrid Nadler