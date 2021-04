Swinemünde/Stettin

Der Immobilienmarkt in Deutschland zieht seit Jahren an, die Preise steigen – das ist ein Grund, warum sich Interessenten auch immer öfter nach Häusern jenseits der deutsch-polnischen Grenze umsehen. Vom Landkreis Vorpommern-Greifswald bis nach Stettin oder Swinemünde ist es nicht weit. Die Journalistin Aleksandra Fedorska hat für die OZ die aktuelle Lage untersucht und festgestellt: Auch für Polen kann sich ein Blick über die Grenze lohnen.

Unterschiedliche Wohnstrukturen im Grenzgebiet

Vorpommern-Greifswald ist überwiegend eine ländliche und landschaftlich attraktive Region mit der Ferieninsel Usedom und der kleinen Unistadt Greifswald, aber insgesamt wenig städtischer Struktur. Auf der polnischen Seite setzt Stettin im Grenzgebiet hingegen mit über 400 000 Einwohnern und als große Universitätsstadt andere Maßstäbe. In ländlichen Regionen überwiegen Einfamilienhäuser, während in urbanen Räumen Mehrfamilienhäuser und Wohnungen einen Großteil der Immobilien ausmachen.

Zwar sind Immobilien in Stettin im Verhältnis zu den polnischen Boomstädten wie Warschau, Breslau oder Danzig deutlich günstiger und vom Zuzug ukrainischer, weißrussischer und georgischer Bürger weniger betroffen, jedoch sind diese Immobilien in der Region Westpommern begehrt.

Während grundsätzlich in Deutschland Mietwohnverhältnisse verbreitet sind, ist dieser Markt in Polen eine Nische. Vermietet werden komplett eingerichtete Wohnungen zumeist zeitlich befristet für ein Jahr. Die Kaltmiete für eine Zweiraumwohnung in Stettin liegt bei 320 bis 550 Euro pro Monat. Allerdings sind Wohnungen zur Miete für die meisten Polen kein Dauerzustand, sondern in der Regel mit dem Studium oder einem Arbeitsplatzwechsel verbunden. Eine gekaufte Wohnimmobilie, die selbst bewohnt wird, ist die am häufigsten verbreitete Wohnform.

Besonders gefragt bei deutschen Investoren ist derzeit Wohneigentum in den grenznahen polnischen Bädern an der Ostseeküste. Jacek Służewski vom Maklerbüro Multi Nieruchomości bestätigt, dass deutsche Klienten an der polnischen Küste verstärkt nach Immobilien suchen. Der Ruhestand in Strandnähe sei eine Motivation. In den Touristenorten Misdroy, Swinemünde, aber auch in Kolberg suchen Interessenten nach seinen Aussagen zudem nach größeren Objekten, die sich auch für einen Betrieb als Pension eignen könnten.

Preise für Vorzeigeobjekte in Polen ab 3000 Euro pro Quadratmeter

In Misdroy kosten kleine Apartments mit circa 32 Quadratmetern Wohnfläche und Blick auf die Ostsee nur knapp über 150 000 Euro. Gewerbliche Objekte mit mehr als 20 Zimmern finden sich in dieser Region gerade wegen der coronabedingten Krise im Tourismus schon für 750 000 bis 800 000 Euro. Immobilienanbieter in Kolberg werben mit Preisen für kleine Apartments (weniger als 30 m²) von unter 100 000 Euro. Größere Wohnungen werden seltener zum Verkauf angeboten und kosten entsprechend mindestens 250 000 bis 300 000 Euro.

Das entspricht oft Preisen von 3000 bis 5000 Euro pro Quadratmeter. Für polnische Verhältnisse viel, aber günstig im Vergleich zur Ostseeküste in Mecklenburg-Vorpommern. Hier werden in besten Lagen oft schon 12 000 bis 15 000 Euro aufgerufen.

Löcknitz auf deutscher Seite bei polnischen Käufern gefragt

Gerade in den letzten Jahren rückten derweil deutsche Grenzgemeinden wie Löcknitz nahe Pasewalk in den Fokus polnischer Bürger, die sich nach einem Häuschen im Grünen umsahen. Am häufigsten wurden Immobilien in der Preisspanne zwischen 80 000 und 100 000 Euro gekauft. Auf polnischer Seite sind Einfamilienhäuser in Stadtnähe unter 150 000 Euro kaum zu bekommen.

Über Jahre hinweg war der Preisvorteil gegenüber vergleichbaren Immobilien in Polen hier durchaus gegeben. Heute sind diese Objekte häufig deutlich teurer. Eine der Ursachen ist die Währungsentwicklung. Der Euro ist im Wert gegenüber dem polnischen Złoty gestiegen, was die Immobilien in Deutschland für Polen teurer macht.

Polen schätzen die deutsche Infrastruktur

Andererseits bietet ein deutscher Wohnsitz für polnische Bürger die Möglichkeit, den Lebensmittelpunkt nach Deutschland zu verlegen, aber weiterhin in Stettin zu arbeiten. Trotz des Aufwands, den ein derartiger Umzug mit sich bringt, überwiegen für einige die Vorteile, die die deutsche Region infrastrukturell und steuerlich bietet. Es zieht mittlerweile auch kleine Betriebe und Landwirte aus Polen nach Deutschland. Ein Beispiel ist hier der Küchenmöbelhersteller Parex aus Boock.

Sebastian Tomm von der DKB Grund GmbH hat als Makler bereits Kontakt mit polnischen Klienten gehabt. Das Unternehmen ist aber nicht auf polnischer Seite aktiv. Er bestätigt das Interesse der Polen an günstigen Wohnimmobilien in Grenznähe. Erst kürzlich konnte dort ein Handwerkerobjekt an einen polnischen Käufer veräußert werden.

Viele Berliner zieht es in den ländlichen Raum

Nach den Erfahrungen des Maklers ist ein günstiger Preis für die Immobilien ein entscheidender Grund für polnische Interessenten. Aber die günstigen Angebote werden auch in dieser Region weniger. „Berliner oder auch Westdeutsche suchen ebenfalls nach Immobilien in Vorpommern. Viele schätzen die Nähe zum Meer und denken daran, den Lebensabend hier zu verbringen“, erklärte Tomm.

Die höhere Nachfrage wirkt sich auf die Preise aus, so dass nur noch wenige günstige Objekte zum Verkauf stehen. Gerade in den letzten Monaten zogen die Preise an, da wegen Corona viele Berliner die Stadt verlassen wollen, um sich für einen Aufenthalt über das Wochenende oder auch für längere Zeit einen Zweitwohnsitz auf dem Land zuzulegen.

Von Aleksandra Fedorska