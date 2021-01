Günstig mit Bus und Bahn: Azubi-Ticket gilt ab 1. Feburar in Vorpommern-Greifswald

Greifswald

Für einen Euro pro Tag mit öffentlichen Verkehrsmitteln fahren – das können Auszubildende ab dem kommenden Monat. Das wird mit dem neuen Azubi-Ticket möglich, dass die Landesregierung im „Zukunftsbündnis MV“ mit Wirtschaft, Gewerkschaften und Kommunen im vergangenen Jahr auf den Weg gebracht hat. Es gilt landesweit ab dem 1. Feburar – auch in Vorpommern-Greifswald, im Fahrgebiet der Kooperationsgemeinschaft Vorpommern. Darauf weist die Verkehrsgesellschaft Vorpommern-Greifswald hin.

Für einen Euro am Tag Bus und Bahn fahren

Bereits seit dem 4. Januar können alle Berechtigten das Azubi-Ticket online unter www.azubiticket-mv.de bestellen. Das Ticket kostet pro Jahr 365 Euro und ermöglicht allen Auszubildenden somit die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel für einen Euro am Tag in MV. Es gilt sowohl für die Ausbildung als auch für die Freizeit und ist ausschließlich online erhältlich. Genutzt werden können alle Nahverkehrszüge (2. Klasse), Straßenbahnen, Stadt- und Linienbusse sowie die Rostocker Fähren.

Beförderungsleistungen im Nahverkehr in Vorpommern-Greifswald erbringt die Kooperationsgemeinschaft Vorpommern. Dazu gehören die Anklamer Verkehrsgesellschaft mbH mit den Standorten Anklam und Helmshagen, der Omnibusbetrieb Ronny Pasternak aus Lassan, die Usedomer Bäderbahn GmbH mit Sitz in Heringsdorf, die Verkehrsbetrieb Greifswald GmbH und die Verkehrsgesellschaft Vorpommern-Greifswald mbH mit Sitz in Torgelow und Jarmen.

Nähere Informationen zum Azubi-Ticket gibt es im Internet unter www.azubiticket-mv.de.

Von OZ