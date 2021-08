Günter Behl: Er trainierte einst Fußball-Profi Axel Kruse

Usedom

Auf vielen Fußballplätzen der Region kann man den Zinnowitzer Günter Behl noch treffen. Er spielte in mehreren Jugend-Altersklassen in Wolgast beim damaligen Verein Motor. Während seiner Armeezeit erlitt er eine Beinverletzung. Mit dem Fußballspielen war es danach vorbei.

Beruflich führte sein Weg von der Wolgaster Peene-Werft in seinen erlernten Beruf als Maurer bei der LPG in Hohendorf. Gern denkt er an seine Trainerzeit zurück, wo er neben seinem Sohn Frank auch den späteren Bundesligaspieler Axel Kruse in Wolgast formte.

Günter Behl ist eng mit dem Wolgaster Fußball verbunden. Bis 2004 agierte er als Mannschaftsbetreuer bei Rot-Weiß Wolgast. Er freut sich, dass in den Stadien endlich wieder Fans zugelassen sind. Neben dem Wolgaster Team schlägt sein Fußballherz besonders für Borussia Dortmund. Mit seiner viel zu früh verstorbenen Ehefrau Hanni hat er vier Kinder und sieben Enkel, mit denen er in guter Verbindung steht.

Von Gert Nitzsche