Covid-19 - Corona in Gützkow: So lange müssen die Lehrer in Quarantäne bleiben

Die Eltern eines Schülers des Schlossgymnasiums Gützkow (Vorpommern-Greifswald) sind positiv auf das Coronavirus getestet worden. Einer der beiden Erwachsenen war zuvor auf einer Elternversammlung der Schule mit 60 Personen. Regulärer Unterricht kann damit in der Klassenstufe nicht mehr stattfinden.