Gützkow

Damit könnte Gützkow dem Kiessee in Jarmen künftig den Rang ablaufen: Am Wochenende eröffnen Denis Szepat (40) und Tony Schmidt (41) auf dem idyllisch gelegenen Kosenowsee unweit der Peene einen Wasserpark zum Klettern, Rutschen, Toben. „Die Anlage ist 60 mal 30 Meter groß und hat 15 Elemente, die miteinander verbunden sind. Außerdem gibt es einen extra Eisberg und ein Trampolin“, sagt Szepat, der die Idee der aufblasbaren Module aus Norwegen mitbrachte, wo er viele Jahre arbeitete.

Mit seinem Cousin Tony fand sich ein Geschäftspartner, der bereit war, ein solches Unternehmen in Gützkow zu wagen. 65 000 Euro investierten Szepat und Schmidt mit Hilfe eines Kredits in den nagelneuen Gützkower Wasserspielplatz.

See perfekt für Funpark

Beide sind gebürtige Greifswalder und kennen den Kosenowsee noch aus der Kindheit, als sich hier an heißen Sommertagen Hunderte Erholungssuchende im kühlen Nass tummelten oder mit einem Boot paddelten. Der 16 Hektar große See bietet sowohl Flachwasser für Kleinkinder als auch genügend Platz und Tiefe für gute Schwimmer, die gern Langstrecke trainieren.

„Für einen Funpark ist der See einfach perfekt“, schwärmt Tony Schmidt. „Die Lage ist super, das Wasser im Gegensatz zur Ostsee ruhig, so dass kein Wellengang die Kiddies gefährdet“, fügt er hinzu.

Jeder muss Schwimmweste anlegen

Doch nicht nur Kinder seien willkommen. Auch Erwachsene dürften sich dem Spaß am Klettern und Rutschen hingeben. Allein der separate Icetower stelle mit seiner Höhe von 4,20 Meter schon eine Herausforderung für geübte Kletterer dar. Der bis zu acht Meter tiefe See sei ideal, um ein gefahrloses Springen aus dieser Höhe in die Fluten zu ermöglichen. Weniger Mutige können sich sachte hinabgleiten lassen. „Dieses Modul haben wir wie alle anderen auch mit 50 Kilogramm schweren Feldsteinen an allen Ecken auf dem Grund des Sees verankert“, versichert Schmidt.

Mit diesen Feldsteinen werden die aufblasbaren Elemente im See verankert. Quelle: Petra Hase

Doch egal, ob klein oder groß: „Voraussetzung für ein Betreten des Wasserparks ist in jedem Fall eine Körpergröße von einem Meter. Außerdem sollte man schwimmen können, denn zunächst muss ja jeder erst einmal die kurze Strecke vom Steg zum Wasserpark überwinden“, sagt Schmidt. Aus Gründen der Sicherheit, die groß geschrieben werde, erhalte jeder Nutzer vorab eine Schwimmweste. Geplant sei auch, dass immer ein Rettungsschwimmer vor Ort ist. „Im Anfangsstadium werde ich die Funktion übernehmen“, sagt Szepat.

Hersteller ist Weltmarktführer

Bei all diesen Sicherheitsfragen orientieren sich die beiden Geschäftsleute am Vorbild der Herstellerfirma Wibit aus Bocholt. 1996 von den zwei Fußballfreunden Romann Rademacher und Robert Cirjak gegründet, ist das deutsche Unternehmen nach eigenen Angaben nicht nur Urheber, sondern mittlerweile auch Weltmarktführer schwimmender Wasserspielplätze.

Der Kosenowsee lädt auch zum Rundgang ein. Die Stadt hat hier mit Hilfe von Fördermitteln investiert, um den Weg für Spaziergänger wieder ordentlich herzurichten. Quelle: Petra Hase

In 90 Ländern sind ihre innovativen Produkte auf offenen Gewässern und in Schwimmbädern zu finden. Erst im vorigen Herbst hat Wibit in Indonesien einen Wasser-Funpark auf fast 29 000 Quadratmetern errichtet – eine Fläche so groß wie fünf Fußballfelder.

Kanufahrten und Stand-up-Paddling

„Läuft es in diesem Jahr gut an, werden wir im nächsten Jahr weitere Elemente dazukaufen, unter anderem eine zweite große Wasserrutsche“, blickt Denis Szepat nach vorn. Der 40-Jährige, der 2019 den Kanuverleih Menzlin übernahm, sieht im Kosenowsee viel Potenzial. Nicht nur mit der Wasserwelt. Auch Boote und Boards fürs Stand-up-Paddling sollen auf dem See künftig verliehen werden.

Außerdem schwebe ihm vor, noch stärker als bislang die Peene bei Gützkow in seine touristischen Angebote einzubeziehen: „Die Leute können beispielsweise von Menzlin nach Gützkow paddeln, das dauert etwa um die vier Stunden. Dann besuchen sie bei schönem Wetter den Wasserpark und anschließend bringe ich sie mit unserem Shuttlebus zurück nach Menzlin“, nennt Szepat eine der Möglichkeiten.

Imbiss öffnet wieder

Damit nicht genug. Wenn am Sonnabend der Funpark erstmalig einlädt, wird auch nach langer Pause wieder der Imbiss öffnen. „Das Gesundheitsamt war bereits zur Abnahme da“, sagt Szepat. Grillwurst, Eis, Getränke – damit wolle man anfangen. „Aber wir planen auch, Kaffee und Kuchen auszuschenken und so dem Wunsch der älteren Besucher zu entsprechen“, fügt Tony Schmidt hinzu.

Auch der kleine Imbiss in der Badeanstalt am See soll wieder belebt werden. Quelle: Petra Hase

Der Besuch der Badeanlage werde weiterhin kostenlos möglich sein. Das Betreten des Wasserparks, der bei schönem Wetter von 9 bis 20 Uhr öffne, koste indes Geld: für eine halbe Stunde sechs Euro pro Person.

Stadt begrüßt die Geschäftsidee

Gützkows Vizebürgermeister André König hofft nicht nur für die beiden Unternehmer, dass viele Gäste die neue Attraktion des Kosenowsees nutzen und die Anlage damit langfristig Zukunft habe. Stoße das Angebot auf Resonanz, sei das auch für die Entwicklung des gesamten Erholungsgebiets gut. Erst im vorigen Jahr investierte die Stadt mit Hilfe von Fördermitteln in die Gestaltung des 1,7 Kilometer langen Rundwegs. Zudem werde bald in unmittelbarer Nachbarschaft das Caravan & Resorts Gützkow inklusive einer Mehrzweckhalle eröffnen. Auch ein weiteres Restaurant ist dort geplant. „Wir waren ja erst sehr zögerlich, dem Projekt Wasserpark zuzustimmen“, räumt André König ein.

Am See kann auch Volleyball gespielt werden. Das Netz war früher auf dem Gelände des mittlerweile geschlossenen Jugendclubs im Gützkower Park installiert. Quelle: Petra Hase

Doch letztlich überzeugten das Konzept und die Stellungnahme des Staatlichen Amtes für Landwirtschaft und Umwelt (StALU), wonach die Funsport-Anlage dem See nicht schade, so der Stadtvertreter. Mit Szepat und Schmidt sei ein Pachtvertrag geschlossen worden. Zwar werde an die Stadt kein Pachtzins gezahlt, dafür müssten die Geschäftsleute jedoch für Ordnung und Sauberkeit auf dem Gelände sorgen, Rasen mähen etc. Auch die Sanitäranlage soll wieder betrieben werden.

Von Petra Hase