Gützkow

Schlechte Nachrichten für Schüler und Lehrer des Schlossgymnasiums Gützkow: Die Sanierung des früheren Herrenhauses ist auch nach sechs Wochen Sommerferien noch immer nicht abgeschlossen. Der Unterricht wird daher ab 3. August auch weiterhin nicht im denkmalgeschützten Schloss stattfinden, sondern im Klassenraum- und Fachraumtrakt.

„An uns liegt es nicht. Firmen müssen noch eine Reihe von Nacharbeiten erledigen. Bevor nicht sämtliche Leistungen der Gewerke abgenommen wurden, werde ich die Schule nicht zur Nutzung freigeben“, stellt Gützkows Bürgermeisterin Jutta Dinse klar. Da die Stadt Eigentümerin des Gebäudes ist, agiert sie als Bauherrin und trägt die Verantwortung für die Sicherheit der Nutzer – sprich Schüler und Lehrer.

Bei der jüngsten Bauberatung am Montag sei besprochen worden, was alles noch zu erledigen ist. „Dazu gehören Restarbeiten an Türen und die Sprinkleranlage im Haus. Auch der Balkon und die Schlosstreppe sind noch nicht fertig“, berichtet Dinse. Laut Ronny Saß, Fachbereichsleiter für Bau- und Grundstücksmanagement im Amt Züssow, seien die wichtigsten Dinge erledigt: „Die Treppe selbst ist bereits neu, hier fehlt praktisch noch die äußere Gestaltung.“

Am Sockelgeschoss wird derzeit der Putz abgeschlagen. Quelle: Petra Hase

Sockelgeschoss muss neu verputzt werden

Seit gut einer Woche sind Mitarbeiter einer Bautenschutzfirma damit beschäftigt, den Putz des Sockelgeschosses zu entfernen. „Das war erst möglich, nachdem das Gerüst am Gebäude entfernt wurde“, erklärt Dinse. Auch hier kam es zu Verzögerungen. Wann der neue Putz aufgetragen und auch alle anderen Arbeiten fertiggestellt sind, könne sie nicht sagen. „Vielleicht dauert es noch zwei Wochen, vielleicht auch vier. Ich weiß es nicht“, macht die Bürgermeisterin ihrem Unmut Luft. Die Sicherheit gehe vor.

Für Schulleiter Ulf Uhlig eine schwierige Situation: „Ich war entsetzt, als ich am Montag kam und den Stand der Arbeiten sah“, gibt er unumwunden zu. Als die Sanierung des Hauses vor drei Jahren begann, hätte er es sich in seinen schlimmsten Träumen nicht vorstellen können, dass sich die Sanierung so lange hinzieht. „Der erste Fertigstellungstermin war der 19. Januar 2019“, erinnert Uhlig.

Ein ums andere Mal wurde der Termin nach hinten verschoben. Vor den Sommerferien sei die Hoffnung groß gewesen, dass mit Schulstart die neu gestalteten Räume endlich bezogen werden können. Doch auch das war ein Trugschluss.

Der Eingang ins Kellergeschoss, auch hier muss noch die Fassade geputzt werden. Quelle: HGW

Corona-Hygieneregeln sind auch einzuhalten

„Wir müssen uns jetzt ernsthaft Gedanken machen, wie wir den Unterricht unter den Corona-Hygieneregeln gestalten können, ohne dass die Schüler zu Hause bleiben müssen“, so Uhlig. In den vergangenen drei Jahren habe die Schule nahezu jede Besenkammer genutzt, um den Ganztagsschulbetrieb aufrechtzuerhalten. Doch mit den Corona-Bestimmungen sei dies jetzt extrem schwierig. „Wir möchten, dass alle 370 Schüler am Präsenzunterricht teilnehmen, um die Defizite aufzuarbeiten. Aber ich weiß noch nicht, ob uns das ohne Schloss gelingt“, sagt er. Am Mittwoch sei Lehrerkonferenz, „dann werden wir die unterschiedlichen Varianten diskutieren.“

Ein Blick in die Aula des Schlossgymnasiums Gützkow. Sie ist wirklich schön geworden. Quelle: Petra Hase

Von Petra Hase