Ahlbeck/Heringsdorf

Nach ihrem Schulabschluss hatte sich Lisa Scharlau zunächst für eine Ausbildung zum Raumausstatter entschlossen. So richtig freundete sie sich damit aber nicht an. Der Job als Verkäuferin sagt ihr mehr zu. Deshalb begann sie eine Ausbildung bei Edeka Pfitzmann in Heringsdorf. Derzeit bedient sie die Kunden an der Fleischtheke. „Einige Stationen habe ich schon absolviert. Ich habe schon an der Kasse gesessen. Im Bereich Obst und Gemüse war ich ebenfalls schon“, sagt die 20-Jährige.

Ihr Newsletter von Deutschlands schönster Insel Jeden Freitag um 18 Uhr erhalten Sie von uns einen Newsletter in Ihr Postfach. Wir zeigen Ihnen, dass Deutschlands schönste Insel, nämlich Usedom, viel mehr zu bieten hat als nur Sonne und Sand. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Aus der Chefetage kommt viel Lob für die junge Frau. „Sie ist natürlich, freundlich, verlässlich und engagiert. Sie passt gut ins Team“, sagt Marktchef Felix Pfitzmann. Sie geht gerne ins Fitnessstudio, wenn das mal wieder geöffnet ist. Sie freut sich abends auf gemütliche Stunden mit ihrem Freund Pavao, mit dem sie gerne kocht – auch mal Bioprodukte. Im Fernsehen schwört das Paar auf Netflixserien. Zur kleinen Familie in Ahlbeck gehört auch noch eine Katze.

Von Gert Nitzsche