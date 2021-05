Bansin/Ückeritz

Wer gegenwärtig im Wald zwischen Bansin und Ückeritz unterwegs ist, kann an einigen Kreuzungen auf ein rot-weißes Absperrband treffen. Im Auftrag der Forst wurden mehrere Waldwege ertüchtigt. „Insgesamt haben wir 1,5 Kilometer erneuert“, sagt Felix Adolphi, Leiter des Forstamtes Neu Pudagla.

An der Kreuzung in Schmollensee wurde der sogenannte „Badeweg“ in Richtung Ostsee und Campingplatz Ückeritz instandgesetzt. Auf dem Abschnitt wurde als Tragschicht Betonrecycling verwendet. Damit auch Radfahrer und Spaziergänger mit Kinderwagen diesen beliebten Waldweg weiter nutzen können, wurde darauf eine feine Deckschicht aufgebracht.

Ebenfalls erneuert wurde die Decke auf einem Abschnitt des Radweges zwischen Bansin und Ückeritz. Und zwar geht es um das Stück von der Abfahrt Bansiner Friedhof in Richtung Ückeritz. Weil es sich hier um ein Wasserschutzgebiet handelt, habe die Forst mit Granitbruch gearbeitet. Damit sich das Oberflächenmaterial nun „setzen“ könne, wurden die gebauten Abschnitte gesperrt.

Laut Adolphi hat die Forst einen mittleren fünfstelligen Betrag verbaut. Weil es sich um Rettungswege handelt, wurde ein Teil der Kosten gefördert. „Die Wegebaumaßnahmen erfolgen in erster Linie für die Forstwirtschaft. Für unsere Technik würde grober Schotter reichen. Mit den feinen Deckschichten nehmen wir aber gerne den Mehraufwand in Kauf, damit die Wege auch von Radfahrern und Spaziergängern genutzt werden können“, so der Forstamtsleiter. Er hofft, dass Radfahrer, so lange die Sperrung gilt, einen Bogen um die neuen Wege machen.

Von Henrik Nitzsche