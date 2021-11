Zinnowitz

Bekannte von mir wohnen auf dem platten Land. 150 Einwohner zählt das Dorf und das nächste Dorf ist mehrere Kilometer weg. Aber es gibt immerhin eine Kirche und eine Wirtschaft im Ort. In der Gemeinde fahren den ganzen Tag die Traktoren von A nach B, da hört man noch die Kühe aus dem Nachbarstall „muhen“ und jeder kennt dort jeden – eine intakte Dorfgemeinschaft eben. Neulich stand die Mutter der Familie am Fenster und schaute solange hinaus, bis ein Traktor vorbeifuhr. Wo will der hin? Wo kommt der her? Was hat er gerade zu tun?

Ihr Newsletter von Deutschlands schönster Insel Jeden Freitag um 18 Uhr erhalten Sie von uns einen Newsletter in Ihr Postfach. Wir zeigen Ihnen, dass Deutschlands schönste Insel, nämlich Usedom, viel mehr zu bieten hat als nur Sonne und Sand. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Das sind Fragen, die ihr durch den Kopf gingen. Auf einmal tauchte im Garten ein Eichhörnchen auf. „Oh guck mal, ein Eichhörnchen!“, sagte sie. Innerhalb weniger Minuten klebte der Rest Familie mit der Nase am Fenster, um das Tier zu beobachten. Da zeigt sich: Die Menschen interessieren sich für das, was vor der eigenen Haustür passiert. Dass ein Vulkan seit Wochen auf La Palma heiße Lava spuckt und ganze Dörfer unter sich begräbt, ist beim Abendessen nur eine Randnotiz. Wichtig war das Eichhörnchen an dem Nachmittag.

Von Hannes Ewert