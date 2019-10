HCC Hohendorf feiert Lumpenball zum Mauerfall

Hohendorf

Die Närrinnen und Narren des Hohendorfer Carneval Club HCC bereiten sich auf den Start in ihre 35. Session vor. Vor 30 Jahren zerriss der eiserne Vorhang – passend dazu feiern die Hohendorfer Karnevalisten diesmal einen „ Lumpenball zum Mauerfall“.

„Zickentiroler Meck Meck ...“, der Schlachtruf des HCC, erschallt während der Faschingsveranstaltungen im Landgasthof „Neue Heimat“ am 16. November um 20 Uhr, wenn auch das neue Prinzenpaar proklamiert wird, sowie am 17. November um 14.30 Uhr; letzterer Termin ist für die Rentner bestimmt. Eintrittskarten können ab sofort bei Karin Voelsch telefonisch unter 03836/202308 bestellt werden.

„Bereits am 2. November lädt der HCC um 18 Uhr zum Fackelzug ein“, teilt Präsident Walter Voelsch weiter mit. Treffpunkt ist die alte Schule in Hohendorf, von wo aus die Teilnehmer auf dem Bürgersteig bis zum Landgasthof laufen. Dort wird, gegenüber am früheren Gemeindehaus, Ortsvorsteher Hans-Jörg Knuth die Gemeindekasse und die -schlüssel an die Karnevalisten übergeben. Anschließend geht es weiter zur Landfadtschen Wiese am Wolgaster Weg, wo die örtliche Feuerwehr ein Lagerfeuer entzündet und Gegrilltes und Getränke für Groß und Klein zu haben sind. DJ Christian Trembacz sorgt für Musik.

Der HCC vereint aktuell etwa 50 Mitglieder aus Hohendorf und Umgebung und hat außerdem eine zehnköpfige Kindertanzgruppe, die von Nancy Roß und Steffi Groth geleitet wird. Von den Mitgliedern, die den HCC 1985 aus der Taufe hoben, sind heute noch Dieter Roß und Walter Voelsch aktiv dabei.

Von Tom Schröter