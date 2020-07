Habt Mut zur Veränderung – nicht nur im Urlaub!

Zinnowitz

Alles zurücklassen und etwas Neues wagen: So ist das manchmal mit dem Urlaub, zumindest für ein oder zwei Wochen. Einfach alles zurücklassen, an einen anderen Ort fahren und Dinge tun, für die man sonst keine Zeit hat: ein gutes Buch lesen, Fahrradtouren machen, Frühsport oder in der Ostsee baden. Vielleicht in eines der vielen Museen gehen oder auch einmal in Ruhe ins Kino oder zum Vineta-Talk auf die Zinnowitzer Ostseebühne. Einfach mal was anderes tun als sonst, sich aufmachen und etwas Neues entdecken.

Am 5. Sonntag in der Trinitatiszeit stehen die Themen „Berufung und Nachfolge“ im Mittelpunkt. Berufung und Nachfolge in den Texten der Bibel bedeutet etwas mehr Veränderung, als ein oder zwei Wochen in den Urlaub zu fahren. Nachfolge bedeutet, mit dabei zu sein in der Gemeinschaft Jesu Christ. Es bedeutet, sich mit Gott auf den Weg machen.

Das Alte und Bekannte zurücklassen

Oder es bedeutet, dranzubleiben an der Beziehung zu Gott oder sie zu vertiefen. Sich mit Gott auf den Weg zu machen, setzt die Bereitschaft zu Veränderungen voraus. Das wird sehr deutlich bei der Geschichte aus dem Alten Testament von Abraham, der mit seiner Frau seine Heimat verlässt und in ein unbekanntes Land zieht (1. Mose 12). Er will dem Ruf Gottes folgen. Er lässt das Alte und Bekannte zurück und lässt sich auf etwas NEUES ein. Er lässt sich von Gott rufen und führen.

Petrus und seine Freunde geben ihren Fischereibetrieb, ihren Beruf und damit ihre Existenz auf, um mit Jesus unterwegs zu sein. „Fürchte dich nicht! Von nun an wirst du Menschen fischen!“ (Lk 5,10), so spricht Jesus zu ihnen. Sie beginnen etwas völlig NEUES.

Wer sich auf den Weg macht, ist vermutlich noch unsicher. Das gilt auch manchmal bei der Fahrt in den Urlaub. Wird alles so sein, wie wir uns das vorgestellt haben? Werden wir uns gut erholen? Kommen wir gut zurück? Hier ist es gut, wenn man mit anderen reist und gemeinsam Erlebnisse sammeln kann.

Sich gegenseitig Freude bereiten

Auch in der Gemeinschaft im Glauben kann der gemeinsame Weg leichter sein. Man kann einander stärken und unterstützen. Man kann sich gegenseitig Freude bereiten. Vielleicht können wir gerade heute anderen Menschen ihre Furcht nehmen und sie einladen. Vielleicht können so auch wir Menschenfischer sein.

Vielleicht ist die Gemeinde heute ein Ort, wo Menschen sich unterstützen können und im Blick behalten. So kann Gemeinschaft erlebbar werden. Vielleicht lassen Sie sich einladen zu einem unserer Gottesdienste oder den Veranstaltungen in unseren Kirchen.

Ich wünsche uns Mut zu Veränderungen, nicht nur im Urlaub! Vielleicht werden dann auch wir zu Menschenfischern. Es grüßt Sie herzlich Cord Bollenbach, Gemeindepädagoge in der Kirchengemeinde Krummin-Karlshagen-Zinnowitz

Von Cord Bollenbach