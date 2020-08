Händler auf Usedom: „Die Maske ist kein Erfolgsturbo“

Heringsdorf

„Von den Gästen wird man beleidigt, im Internet landen schlechte Bewertungen über das Haus und mein Personal hat keine Lust mehr, zu arbeiten.“ Ein Hotel- und Restaurantbetreiber von der Insel Usedom (Name der Redaktion bekannt) hat in Corona-Zeiten keine Lust mehr, sein Geschäft zu betreiben. „Ich war schon drauf und dran, die Kneipe zu schließen“, sagt er.

Einige seiner Gästen würden seinen Anweisungen nicht Folge leisten, den Mindestabstand nicht einhalten und bei Missachtung auch noch unpassende Bemerkungen fallen lassen. Im schlimmsten Fall schreiben die Gäste eine schlechte Bewertung bei Google. Er würde einige Berufskollegen kennen, die jeden Tag mit den gleichen Problemen zu kämpfen haben. Sein Vorwurf: Es wird zu wenig kontrolliert, ob die Corona-Maßnahmen auch eingehalten werden. „Das Problem ist doch, dass niemand bestraft wird“, sagt er.

Die Lust am Restaurantbesuch in Corona-Zeiten ist seiner Meinung nach nicht gesunken. Im Gegenteil: Die Menschen stehen seinen Beobachtungen zufolge abends auf den Promenaden Schlange und wollten in die Restaurants. An guten Tagen ist kaum ein Platz frei. „Wenn kein Platz mehr ist, werden halt die Stühle und Tische zusammengeschoben und auf einmal ist mehr Platz. Mindestabstände spielen dann auf einmal keine Rolle“, moniert er. Kontrollieren würde solche Vorfälle allerdings kaum jemand.

Gesellschaft in zwei Lager geteilt

Dass sich in Corona-Zeiten das Shoppingverhalten der Menschen spürbar verändert hat, bemerkte auch Gert Griehl, Inhaber von Pier14 in Zinnowitz und dem Strandcasino in Heringsdorf. „Das Thema Corona und Maskentragen spaltet die Menschen in zwei Lager. Die einen meinen, dass sie schwer krank werden oder andere anstecken, wenn sie keine Maske tragen. Die sind verständlicherweise sehr angespannt. Wenn Menschen in Angst und Anspannung leben, dann sind sie für das Erlebnis Shopping und den Eventbereich leider nicht zugänglich. Dann gibt es die andere Gruppe, die die Maßnahmen für vollkommen überzogen halten. Sie bezweifelt, ob die Masken überhaupt nützen. Diese Gruppe turnt eine Maske ab, und sie gehen dann auch nicht in den Laden, um einzukaufen“, erklärt Griehl.

Seine These: „Für den Erfolg im Einzelhandel ist die Maske kontraproduktiv.“ Für Griehl gibt es oft nur noch ein Schwarz-Weiß-Denken. „Eine gesunde Meinungsmischung ist kaum noch vorhanden. Beide Seiten vertreten ihre extremen Meinungen – für eine Gesellschaft ist das nicht gut“, sagt er.

Zum Einkaufen gehören Emotionen

Zusammen mit anderen Institutionen des Einzelhandels und Interessenvertretungen machte Griehl auf das Tragen der Maske bei der Landesregierung in Schwerin aufmerksam. Er setzte sich dafür ein, dass sie in kleinen Geschäften abgesetzt werden kann, bei denen der Mindestabstand sowieso eingehalten werden kann. Erfolglos.

„Im Supermarkt ist die Frequenz der Menschen viel höher. Damit steigt auch das Ansteckungsrisiko. Man geht in den Supermarkt komplett emotionslos rein, besorgt seine Lebensmittel und geht wieder raus. Im Einzelhandel leben wir allerdings von Emotionen, Glücksgefühlen und Ausstrahlung. Die Maske hindert eher den Menschen daran, entspannt zu shoppen“, so Griehl.

95 Prozent Umsatzrückgang

Er vermutet, dass durch die Corona-Krise es leider einige Geschäfte nicht schaffen werden, zu überleben. „Auf der Insel profitieren wir zum Glück durch die Wiederbelebung des Tourismus. Wären die Touristen nicht hier, sehe ich schwarz“, sagt er und hat dafür Belege.

Zwischen dem 20. April und dem 20. Mai erwirtschaftete sein Unternehmen ein Minus von 95 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Tag für Tag verbesserte sich allerdings dann die Situation. „Wir haben in der Branche mittlerweile 30 Jahre Erfahrung. Auch wenn einige Einheimische bei uns kaufen – ohne den Tourismus könnten wir nicht überleben“, sagt er.

Große Pleitewelle rollt übers Land

1000 Läden hätten bereits in Deutschland Insolvenz angemeldet. Im Herbst und Frühjahr würden seiner Meinung nach noch viele Geschäfte hinzukommen. Der Einzelhandel, die Gastronomie, die Eventbranche und die Automobilbranche sind seiner Meinung nach am meisten gefährdet durch Corona.

Griehl hofft, dass es keinen landesweiten Shutdown mehr geben wird. „Auf regionaler Ebene wird es mit Sicherheit noch Einschränkungen geben. Zum Beispiel, wenn es irgendwo einen Corona-Ausbruch gibt oder Schulen geschlossen werden müssen“, so Griehl.

Von Hannes Ewert