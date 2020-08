Rankwitz

Das Gesicht des Rankwitzer Hafens soll sich in den nächsten Jahren wandeln. Ferienwohnungen sollen entstehen, neue Unterkünfte für Mitarbeiter, ein Pavillon mit Außensitzflächen, moderne Sanitäranlagen, zusätzliche Lagermöglichkeiten und ein Tante-Emma-Laden. Umsetzen will das Thomas Pietsch. Der 58-Jährige hat im vergangenen Jahr die Feinfisch GmbH Rankwitz übernommen, die Jahrzehnte von der Familie Reschke geführt wurde.

Die Pläne zur Umgestaltung und Modernisierung des Hafens hat Pietsch inzwischen den Gemeindevertretern präsentiert. „Das traf auf breite Zustimmung“, sagt Pietsch, der vor fünf Jahren das erste Mal mit seiner Frau im Lieper Winkel war. „Klar, wir sind auch im Rankwitzer Hafen gewesen. Damals habe ich mir gedacht, Mensch, was für ein idyllisches Fleckchen.“ Dass große Teile dieser Idylle Jahre später mal ihm gehören, hätte sich der Bauingenieur auch nicht träumen lassen.

Baupläne betreffen nicht das Restaurant

Er ist schon immer ein Fan der sogenannten zweiten Reihe – damit meint der gebürtige Halberstädter das Hinterland. Inzwischen wohnt er mit seiner Frau in Grüssow. Die Baupläne betreffen weder die Fischverarbeitung mit Räucherei noch die Fischgaststätte, die erst vor drei Jahren modernisiert wurde.

Pietsch will in einem zweistufigen Bebauungsplan-Verfahren Grundstücke neu ordnen. Maximal 31 Ferienwohnungen sind laut B-Plan erlaubt. „Wir wollen das nicht ausnutzen. Es muss sich ins Gelände einfügen. Wir werden das behutsam machen“, sagt Pietsch. Noch mehr Ferienwohnungen? Die Nachfrage in zweiter Reihe sei groß. „Die Leute sehnen sich nach Ruhe, Natur und Wasser.“

Thomas Pietsch ist Besitzer der Feinfisch GmbH. Er hat viel vor im Rankwitzer Hafen. Quelle: Henrik Nitzsche

Deshalb kommt Heidemarie Lembrich seit sechs Jahren mit ihrem Partner Norbert Wegner in den kleinen, gemütlichen Hafen. „Wir sind ein halbes Jahr unterwegs. Rankwitz ist immer Pflicht“, sagt die Hennigsdorferin, die mit einem 11,50 Meter langen Motorboot angelegt hat. Sie mag das Gemütliche – „hier muss ich nicht einen 100 Meter langen Steg laufen, um in den Hafen zu kommen. Hier liege ich im Grünen und kann gut essen, fast nur Fisch. Gut wäre es, wenn wir hier auch eine Einkaufsmöglichkeit hätten“, sagt Heidemarie Lembrich.

Ein Tante-Emma-Laden

Ihr Wunsch dürfte bald in Erfüllung gehen. „Wir wollen das Lagergebäude im Eingangsbereich zum Hafen verkleinern und fassadenseitig neu gestalten. In dem zur Kreisstraße zugewandten Teil planen wir eine Verkaufsstelle für Waren des täglichen Bedarfs“, sagt der Feinfisch-Chef. Laut Pietsch soll die Verkaufsfläche zwischen 200 und 300 Quadratmeter liegen.

Die andere Lagerhalle auf dem Grundstück soll durch ein modernes Mehrzweckgebäude ersetzt werden. Hier sollen die Ferien- und Mitarbeiterwohnungen entstehen. Gebaut werden soll zwar bei laufendem Betrieb. „Allerdings immer von November bis Ostern“, so Pietsch. Im Herbst 2021 könnte mit den ersten Baumaßnahmen gestartet werden, wenn das B-Plan-Verfahren zügig läuft. „Corona hat uns schon ein halbes Jahr gekostet.“

Wendeschleife für Bus und Bimmelbahn

Bis spätestens 2023 soll sich der kleine Wasserwanderrastplatz im neuen Outfit präsentieren. Bei der Investitionssumme spricht Pietsch von einem hohen sechsstelligen Bereich. Mit der Umgestaltung auf dem Gelände soll auch eine Umfahrung für Bus und Bimmelbahn geschaffen werden. Weil es an einer Wendemöglichkeit mangelte, mussten die langen Gefährte rückwärts auf das Hafengelände fahren.

Heidemarie Lembrich aus Hennigsdorf kommt seit sechs Jahren mit dem Boot in den Rankwitzer Hafen. Quelle: Henrik Nitzsche

Sein Blick geht aber voraus. Zeitnah soll sich auch auf der Freifläche mit der Teichanlage etwas tun – dem Herzstück des Hafens. Der Bereich soll mit einem Pavillon und weiteren Außensitzflächen aufgewertet werden. Hier sitzt Pietsch besonders gern, wenn er mal einen Kaffee trinkt. Dann kann er auch auf die alte Barkasse schauen, die im Hafen liegt. Das frühere Zollschiff gehört ihm. Er hat inzwischen den Sportbootschein gemacht. „Das hätte ich mir vor zwei Jahren auch nicht träumen lassen“, sagt der Grüssower.

Von Henrik Nitzsche