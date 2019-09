Planung für Gastronomie im Hafen vorangetrieben

Usedom

Die Segler, die den neuen Usedomer Hafen ansteuern, sind zum größten Teil voll des Lobes. Vorgebrachte Hinweise und Kritiken werden vom Hafenmeister aufgenommen und zur Auswertung an die Stadtvertretung weitergeleitet. Ohnehin geplant war eine Fahrradausleihstation, die von der Firma Usedom-Rad installiert werden wird.

Die meisten Enttäuschungen hängen jedoch mit der fehlenden Gastronomie zusammen. Am Mittwoch hat sich die Stadtvertretung im nichtöffentlichen Teil ihrer Sitzung das Konzept des potenziellen Investors Lars Lindemann und seines Architekten Andreas Langhoff erläutern lassen. Wie Bürgermeister Jochen Storrer auf Nachfrage informierte, werden bei dem bereits überarbeiteten Entwurf die Bemühungen um eine gewisse Kleinteiligkeit deutlich. So sind jetzt zwei Baukörper mit einem gläsernen Verbinder geplant. „Wir haben dem Planer grünes Licht gegeben, um eine dafür nötige Änderung des Bebauungsplanes voranzutreiben. Gleichzeitig haben wir darum gebeten, sich mit dem zweiten Investor, der Marina Park GmbH, diesbezüglich in Verbindung zu setzen, damit keine unnötige Verzögerung mehr eintritt“, erklärte der Bürgermeister. Die Marina Park GmbH plant am Hafen bekanntlich Ferienwohnungen. Der Bebauungsplan wird der Öffentlichkeit im Zuge des Genehmigungsverfahrens vorgestellt.

Einige Bürger hatten sich enttäuscht darüber geäußert, dass sie Mittwochabend bei der Vorstellung des Gastronomie-Konzeptes aus dem Saal geschickt worden sind. Stadtvertreter Günther Jikeli ( SPD) hatte zu Beginn der Sitzung beantragt, die Vorstellung der Langhoffschen Planung im öffentlichen Teil der Sitzung zu behandeln, da dies die Hauptsatzung seiner Meinung nach auch hergegeben hätte. Jikelis Antrag wurde mit dem Hinweis auf das frühe Stadium der Planung aber abgewiesen. Er will aus diesem Grund beim Verwaltungschef des Amtes Usedom-Süd Beschwerde einzulegen.

Von Ingrid Nadler