Karlshagen

Schiffe, Shantys, Schatzsuche – Karlshagen feierte an diesem Wochenende Hafenfest. Dazu verwandelte sich wie alle Jahre der Karlshagener Hafen in eine bunte Meile aus Händlern und kleinen Karussells. Zudem gab es jede Menge Programm für Groß und Klein im Getümmel und im Festzelt.

Beliebt bei den vielen Besuchern waren angesichts des hochsommerlichen Wetters Ausflüge auf dem Wasser mit dem Schiff sowie rasante Kurztripps mit einem Speedboot vom Hafenkai aus. Viel Interesse fanden auch die Schiffsmodellbauer. Sie ließen ihre original Nachbauten von Arbeitsschiffen zu Wasser und veranstalteten kleinen Regatten.

Ausflüge auf dem Wasser waren angesichts der warmen Temperaturen bei den Besuchern der Hafentage beliebt. Quelle: Tilo Wallrodt

Ganz viel Spaß hatten die Lütten bei der Schatzsuche am Sonntagnachmittag –wobei wohl auch manch Erwachsener nicht abgeneigt gewesen wäre, einen Schatz zu finden. Bei der Hafenparty am Freitag hatten Karina Klüber („ Voice of Germany) und die Partyband „Be Happy“ den perfekten Hit- und Partymix für eine echte Hafenparty im Gepäck. Gefeiert wurde bis nach Mitternacht. Am Samstag sorgten die Santiano-Coverband Nordstern und Ageless für Partystimmung. Um 22.45 Uhr steig dann ein prächtiges Feuerwerk in den Nachthimmel, ehe anschließend weiter gefeiert wurde. Und auch am Sonntag schlenderten hunderte Besucher fröhlich übers Festgelände. Der Eintritt war wieder an allen drei Tagen frei.

Tilo Wallrodt