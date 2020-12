Zinnowitz

Wenn Hai Tran Manh das Heimatland seiner Eltern besucht, freut er sich auf die Familie und die Landschaft in Vietnam. Der 19-Jährige lebt in Zinnowitz und ist ein Insel-Kind. Seine Eltern betreiben im Ostseebad ein Restaurant – hier steht der junge Mann gegenwärtig hinter dem Tresen und verkauft vorrangig Döner, gebratene Nudeln und frittierte Garnelen.

Auf seinem Speiseplan steht das aber nur noch selten. „Ich mag viel lieber Reis“, sagt der junge Mann, der vor drei Jahren in der Freien Schule Zinnowitz seine mittlere Reife abgelegt hat. Und anschließend eine Kochausbildung begann, die er aber inzwischen abgebrochen hat.

Plan: Abitur nachholen

„Das war nicht so mein Ding. Ich würde lieber was im akademischen Bereich machen. Dafür muss ich natürlich das Abitur nachhholen“, so der Zinnowitzer, der besonders Desserts mag. Er interessiert sich für Kampfsport und war bis zu seiner Ausbildung regelmäßig beim Karate-Training.

Von Henrik Nitzsche