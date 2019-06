Karlshagen

Die Polizei hat am Freitag Ermittlungen im Zusammenhang mit einer Hakenkreuz-Schmiererei in Karlshagen aufgenommen. In dem Ostseebad im Inselnorden wurde laut Polizei eine Säule der Zufahrts-Höhenbeschränkung zum Strandvorplatz mit einem Hakenkreuz und dem Schriftzug „FSV“ in silberner Farbe beschmiert. Zusätzlich beklebten der oder die unbekannten Tatverdächtigen einen Parkscheinautomaten mit einem Aufkleber „Ultras Carlshagen“. Ein Bürger stellte die Schmiererei am 11. Juni gegen 8 Uhr fest. Der Mann erstattete Anzeige bei der Polizei. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei unter 0395/5582-2224 zu melden.

Henrik Nitzsche