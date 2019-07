Usedom

Am Dienstagmorgen sind in der Stadt Usedom am Gebäude der Freiwilligen Feuerwehr und der Grundschule verfassungsfeindliche Schmierereien festgestellt worden. Der oder die Täter haben vermutlich in der Nacht großflächig Hakenkreuze, SS-Runen und „Heil“ an die Wände geschmiert. Bürgermeister Jochen Storrer habe umgehend Anzeige bei der Polizei erstattet. Der Staatsschutz hat inzwischen die Ermittlungen übernommen. Wie eine Polizeisprecherin informierte, wurde bereits die Beseitigung der Schmierereien veranlasst. Zeugen, die etwas beobachtet haben, werden gebeten, sich an jede Polizeidienststelle oder unter der Nummer 0395/55822223 zu melden.

Henrik Nitzsche