Anklam/Greifswald

In der 9. Kalenderwoche des Jahres 2022 kamen zwischen dem 28. Februar und dem 6. März an der Unimedizin Greifswald 19 Kinder zu Welt – zehn Mädchen und neun Jungen. Am Freitag wurde ein Zwillingspärchen geboren. Damit kamen in diesem Jahr bisher 81 Mädchen und 69 Jungen in Greifswald zur Welt.

In Anklam erblickten im Ameos Klinikum im gleichen Zeitraum fünf Kinder das Licht der Welt. Den Anfang machte am 1. März um 4.28 Uhr Oskar Hans Schumacher aus Lassan. Er maß 54 Zentimeter und brachte 3860 Gramm auf die Waage.

Maggie Jo Mentel, die am 3. März um 5.25 Uhr geboren wurde, wird in Rubkow aufwachsen. Sie war bei der Geburt 3260 Gramm schwer und 49 Zentimeter groß.

Am gleichen Tag um 8.39 Uhr kam Stine Gerbatsch auf die Welt. Ihre Eltern kommen aus Lassan. Sie wog bei der Entbindung 2470 Gramm und war 46 Zentimeter groß.

Zu früher Stunde wurde Halvdan Weise am 5. März geboren: exakt um 0.59 Uhr. 3100 Gramm brachte der kleine Hanshäger auf die Waage; er maß 50 Zentimeter

Marie Seegert kam ebenfalls am Freitag um 9.22 Uhr auf die Welt. Das bei der Geburt 4010 Gramm schwere und 53 Zentimeter große Kind wird in Ahlbeck aufwachsen.

Wir gratulieren den Familien zu ihrem Nachwuchs und wünschen den Babys alles Gute und einen guten Start ins Leben!

Von OZ