Zwischen dem 7. und 13. März sind in Greifswald und Anklam mehrere Kinder zur Welt gekommen. Wir stellen einige der neuen Erdenbürger vor.

Nicoló Christaldi kam am 9. März in Anklam auf die Welt. Sie wird in Bansin auf Usedom aufwachsen. Quelle: Fotostudio Pixelperle