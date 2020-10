Vorpommern

Die Befürchtung, sich mit dem Corona-Virus anzustecken, geht mit: Halloween wird dieses Jahr vermutlich ganz anders. Die OZ stellt Menschen vor, die sich trotzdem darauf freuen. Familie Albrecht in Schmantevitz-Kammin auf der Insel Rügen beispielsweise. Seit 15 Jahren schmückt sie in jedem Jahr zu Halloween ihren Vorgarten mit selbst angebauten Kürbissen. Oder Ingrid Bartels. Ihr Haus ist das wohl berühmteste Halloween-Haus in Greifswald.

Jeder Kürbis wird kunstvoll beschnitzt

In Schmantevitz-Kammin, das zur Gemeinde Breege auf der Insel Rügen gehört, steht das Haus der Albrechts. Seit 15 Jahren schmückt die Familie in jedem Jahr zu Halloween ihren Vorgarten mit selbst angebauten Kürbissen, die ausgehöhlt, kunstvoll beschnitzt und beleuchtet sind. „Wir haben mit zwei Exemplaren angefangen, als unsere Jungs Willi und Ole zehn und ein Jahr alt waren“, verrät Heike Albrecht. Inzwischen sind die Söhne flügge geworden, kommen aber noch immer alljährlich nach Hause, um in der Woche vor Halloween gemeinsam mit den Eltern und der kleinen Schwester die Kürbisse zu bearbeiten. „Früher hatten wir nur Messer und Löffel, inzwischen besitzen wir Profi-Schnitzwerkzeug“, so David Albrecht.

Der Vater der Familie ist stolz darauf, in diesem Jahr einen Kürbis von 79,6 Kilogramm im eigenen Garten gezogen zu haben. „Das ist der größte, den wir jemals hatten“, freut er sich. Die Kinder der Nachbarschaft sind inzwischen fast alle erwachsen und so klingelt es zu Halloween nur noch selten an der Tür. „Vor einer Ansteckung mit dem Corona-Virus haben wir keine Angst, aber natürlich halten wir uns an alle Regeln, sollte jemand nach Süßigkeiten fragen“, versichert Heike Albrecht.

Behörden raten zur Vorsicht Angesichts der Ausbreitung der Corona-Pandemierufen die Gesundheitsämter in Mecklenburg-Vorpommern die Teilnehmer von Halloween-Touren zu erhöhter Vorsicht auf. „Prinzipiell sind solche Ausflüge unter Einhaltung der Quarantäneregeln möglich – dafür sollte aber auf jeden Fall elterliche Aufsicht gegeben sein“, sagte der Sprecher der Kreises Nordwestmecklenburg, Christoph Wohlleben. Die Kinder und Jugendlichen sollten nicht in großen Gruppen unterwegs sein und überall die notwendigen Abstände von mindestens 1,5 Metern einhalten. Zudem sollten nur verpackte Süßigkeiten ausgegeben und in Empfang genommen sowie Häuser und Wohnungen nicht betreten werden. Insbesondere ältere Menschen, bei denen Kinder gerne an Halloween klingeln, sollten unbedingt geschützt werden, hieß es.

Johanna mag den Gruselkürbis

Gerade kurz vor Halloween gibt es auf Usedom eine Reihe von Insulanern, die ihre prächtigsten Kürbisse vor die Tür stellen, um damit anderen Leuten einen kleinen Schrecken einzujagen. Eine, die sich gerne mit dem Schnitzen von Kürbissen beschäftigt, ist die siebenjährige Johanna Hoppach aus Zinnowitz. Die Grundschülerin bastelte am Donnerstag mit ihrer Mutter Anne einen Kürbis. „Die Innereien kann man eigentlich noch zu einem Essen verarbeiten, aber in diesem Fall leider nicht, da es sich um einen Zierkürbis handelt“, weiß die Insulanerin. Der Kürbis wird anschließend vor die Tür gestellt. Im Inneren befindet sich ein Teelicht.

Wer auf der Insel Usedom unter professioneller Anleitung und unter den aktuellen Hygieneregeln einen Kürbis schnitzen will, kann dies täglich bei „Karls“ in Koserow. Die Kürbisschnitzerei ist nicht vom Lockdown betroffen. Wer möchte, kann dort auch Kürbisse kaufen.

Johanna Hoppach aus Zinnowitz mit ihrem Kürbis. Quelle: Hannes Ewert

Jedes Jahr ein bisschen aufwendiger

Das wohl berühmteste Halloween-Haus in Greifswald steht in der Gützkower Straße. Ingrid Bartels schmückt es seit knapp zehn Jahren liebevoll und jedes Jahr noch ein Stück aufwendiger. Allerdings erst am Sonnabend, damit es auch eine Überraschung für die kleinen Halloween-Fans ist. 300 Mädchen und Jungen kamen im vergangenen Jahr vorbei. „Die Kinder freuen sich und ich freue mich, wenn sich die Kinder freuen“, sagt die 66-Jährige, die drei Kinder und vier Enkelkinder hat. In diesem Jahr wird durch Corona alles etwas kleiner ausfallen. Es soll eine Art Gasse geben, damit vor der Garage keine Traube an wartenden Kindern entsteht.

Ingrid Bartels aus Greifswald, hier mit Finn Lajewski, wird sich auch in diesem Jahr als Hexe verkleiden und die Kinder bei ihr zu Hause empfangen. Quelle: privat

Ob die kleinen Geisterbeschwörer auch eintreten dürfen, das wird Ingrid Bahls wohl erst am Sonnabend selbst entscheiden. „Vielleicht belasse ich es dabei, dass die Kinder klingeln, ihren Spruch aufsagen und eine Kleinigkeit von mir bekommen“, überleg Bahls. „Aber gerade angesichts der vielen Veranstaltungen, die in diesem Jahr ausgefallen sind, ist Halloween für die Kleinen eben doch etwas ganz Besonderes.“

Vier Stunden fürs Horror-Make-up

Seit vier Jahren steigt in Grimmen eine coole, private Halloween-Party. Auf die Idee sind OZ-Mitarbeiter Raik Mielke und dessen Freundin Jana Lambrecht gekommen. „An Halloween klingelt es in der Regel im Minutentakt an der Tür. Da kam uns die Idee, den Halloween-Abend einfach unterm Carport vorm Haus zu verbringen“, beschreibt Jana Lambrecht.

Mit einigen Freunden wird so seither die wahrscheinlich gruseligste Nacht des Jahres verbracht. Traditionell wird der Kessel für einen leckeren Eintopf angeschmissen, bei den Gästen gilt Kostümpflicht und jeder bringt ausreichend Süßigkeiten für die kleinen Monster mit. „Wir haben in Sachen ’Dekoration’ in jedem Jahr eine Schippe draufgelegt. Alleine für unser Horror-Make-up brauchen wir vier Stunden“, verrät Jana Lambrecht.

Jana Lambrecht und Raik Mielke organisieren seit vier Jahren in Grimmen einen Halloween-Abend für deren Freunde. Auch in diesem Jahr wollen sie Süßigkeiten für die Kinder bereitstellen und ein neues Grusel-Make-up präsentieren. Quelle: privat

Im vergangenen Jahr schauten insgesamt rund 300 verkleidete Kinder vorbei, sagten ihre Sprüche auf und nahmen leckere Süßigkeiten mit. „Wir werden uns auch dieses Mal auf den Besuch der Kids vorbereiten, portionieren die verpackten Süßigkeiten bereits zuvor und halten uns so an die Corona-Regeln“, erklärt Jana Lambrecht.

Von Christa Driest, Hannes Ewert, Katharina Degrassi und Raik Mielke