Hamlet auf Usedom: Lohnt sich der Besuch des Theaterstücks in Zinnowitz?

Zinnowitz

Zehn Leute, ganz in Schwarz. Sie kommen mit schwarzen Hartschalenkoffern auf die ebenfalls schwarze Bühne, beginnen zu hämmernden Rhythmen zu tanzen. Ein militanter Kriegstanz, er wird jäh beendet durch eine alle niederwerfende Detonation. Dann rappeln sie sich wieder auf, sprechen im Chor: eine Schreckensvision von Leichentüchern, kreischenden Toten und Kometen mit Feuerschweifen, als Vorahnung des eigentlichen Schicksalsschlags und „Prolog des heraufziehenden Unheils“.

Harte Zeiten – radikales, erstklassiges Theater

Wir leben in harten Zeiten, stehen vor noch härteren; entsprechend hart, ja: radikal, kommt die „Hamlet“-Premiere der Vorpommerschen Landesbühne in Zinnowitz am Samstagabend daher. Aber sie ist nicht nur düster wie die grau-schwarzen Grundfarben ihrer Ausstattung (Andrea Eisensee), sondern zugleich voll von dunklem Witz, grotesken Wendungen sowie – Hoffnung auf Erkenntnis. Und sie strahlt kraftvoll wegen der Akteure, die als Schauspielstudenten der Theaterakademie nicht nur mal „ihr Können zeigen“, sondern als starkes Team leidenschaftlich zusammenwirken, jede(r) beeindruckend professionell sein gestisch stets völlig bewusstes Spiel spielend: kein verdruckster Gefühlsschmus, nein, erstklassiges Theater!

Regisseur Quintanas aktuelles Spiel zur Gegenwart

Möglich wurde das durch Regisseur Alejandro Quintana (Jg. 1951). Er war 1973 nach dem durch die USA unterstützten faschistischen Putsch in Chile als junger Theatermann ins Exil nach Rostock gekommen und hat dann am Volkstheater der Hansestadt, in Schwerin, später am Berliner Ensemble, am Deutschen Theater Berlin sowie an vielen anderen deutschen Bühnen gearbeitet. Jetzt präsentiert er seinen mittlerweile sechsten „Hamlet“: Mit seinen Erfahrungen aus Rostock, Heilbronn, Ludwigsburg, Santiago de Chile (2015) und zuletzt Rudolstadt (2020) nun ein äußerst aktuelles Spiel zur Gegenwart. Das Wort „Ukraine“ muss darin nicht auftauchen, weil eine Wendung wie „der Gleichschritt der Verwesung“ aus Heiner Müllers Stück „Die Hamletmaschine“ viel ausdrucksstärker ist.

Meisterwerk von Shakespeare Shakespeares Tragödie „Hamlet“ über die tragische Geschichte eines dänischen Prinzen entstand um 1600 herum. Sie gehört zu den wichtigsten und bekanntesten Werken des Autors, einigen gilt sie als das größte aller literarischen Werke überhaupt. Entsprechend häufig wurde das Stück ins Deutsche übersetzt bzw. in eigenen Fassungen neu erzählt, zu den einflussreichsten Fassungen gehört „Die Hamletmaschine“ von Heiner Müller. Die Titelfigur wurde seit über 100 Jahren auch von Frauen gespielt (Asta Nielsen). In der Fassung von Alejandro Quintana gibt es, neben dem Chor (“Wir sind Hamlet“), zwei Hamlet-Darsteller: Gregor Schell und Lilly Rotsch. Nächste Vorstellungam 15. April, 19:30 Uhr, in Zinnowitz. Die Produktion soll ab 28. Mai im Theaterzelt Chapeau Rouge in Heringsdorf laufen.

Der Chor als Botschaft: „Wir sind Hamlet“

Quintana hat seine eigene Hamlet-Fassung aus vielen Einflüssen montiert. Darin werden gängige Shakespeare-Texte geschickt aufgelöst, Zitate umgeordnet oder in veränderte Kontexte gestellt, Monologe dialogisiert, dabei verständlicher gemacht und zugleich streng geprüft. „Sein oder Nichtsein“, die wohl bekannteste Phrase, greift das ganze Ensemble wiederholt chorisch auf. Und im Original „To be, or not to be...“ lässt sich das sogar poppig weichgespült singen, als befänden wir uns in einer Art Grusical voller Spaß. Der Chor ist dabei nicht nur Stilmittel, sondern selbst die Botschaft: „Ich war Hamlet“, zitiert Quintana aus Müllers „Hamletmaschine“ und lässt den Chor fortsetzen: „Ich bin Hamlet. Wir sind Hamlet“.

Statt Hamlet-Psychogramm Gründe des Unheils sichtbar

Erstaunlich, wie in diesem dynamischen, turbulenten und hochambitionierten Treiben auf der Zinnowitzer Bühne Shakespeares Stück nicht verloren geht, sondern im Gegenteil besondere Klarheit gewinnt. Als anfangs der Geist des alten ermordeten Königs Hamlet seinem gleichnamigen Sohn erscheint, um ihm den Racheauftrag zu erteilen, scheint der junge Prinz für einen Moment tatsächlich jener häufig so gedeutete schwächlich zaudernde Jüngling zu sein, der mit diesem Racheauftrag zum Idioten wird, weil er über seinem königlichen Privatkram die Zeiten aus dem Blick verliert oder sie allein wegen seines familiären Kriminalfalls für „aus den Fugen“ hält. Doch sofort lenken Quintana und sein Hauptdarsteller, der sehr wandlungsstarke Gregor Schell, den Fokus weg von einem Psychogramm des tragischen Helden: Wenn „Wir“ (der Chor) Hamlet sind, geht es um höhere Beträge als simplen Königsmord, nicht um Rache, sondern um eine Gesellschaft, welche die Existenz aller ihrer Mitglieder bedroht. Shakespeare mache, so sagt Quintana dazu, „die Gründe des Unheils sichtbar, die zu verändern sind“.

Logik der Macht und Logik des Aufruhrs

Dieser Hamlet ist kein Zauderer oder Zögerer, er ist einfach nur eine Gefahr für den neuen König. Die Story wird getrieben von der Logik der Macht. Deshalb können die Handlungslinien des Racheplans mit Witz durchgespielt werden. Dagegen kommt die Härte der Geschichte aus dem Chor bzw. dem Ensemble: Hier wird das Wichtige verallgemeinert, werden aktuelle Debatten wie die aus Chile stammende Performance „Der Vergewaltiger bist du“ zitiert oder die Risiken der Radikalisierung angedeutet, wenn in wilder Pose „Vater Staat“ auf „Patriarchat“ und „Mörderstaat“ gereimt werden. Neben der simplen Logik der Macht hebt Quintana auch Shakespeares Analyse heraus, warum Menschen sich selbst an einer Veränderung der Gesellschaft hindern.

Es ist schwer, aus dem starken Ensemble Einzelleistungen herauszuheben: Martha Tham mit ihrer berührenden, selbstbewussten Ophelia (kein Opfer); Maximilian Sterba, der König Claudius sehr präsent als modernen medienfreundlichen Schurken zeigt; Božena Bjarsch als Horatio mit opportunistischem Abgang; Sam Robyn Winter als eifernder Polonius; Caroline Röher als durch eigene Lüsternheit korrumpierte Königin Gertrud. Aber ebenso stark sind die anderen Rollen besetzt: mit Lilly Roitsch, Tom Herzog, Ernest Bruno und Tabea Günther.

Von Dietrich Pätzold