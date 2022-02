Handballbegeisterter Koserower engagiert sich im Lions Club

Versicherten der AOK Nordost auf Usedom ist Maik Clemann kein Unbekannter: Der Sozialversicherungsfachangestellte arbeitet abwechselnd in der Geschäftsstelle in Ahlbeck und in der Zentrale in Berlin. Derzeit ist Homeoffice angesagt. Der 54-Jährige verantwortet im Bereich Gesundheitsmanagement die Finanzen und das Controlling.

Zu Hause ist der verheiratete zweifache Familienvater in Koserow. Dort gehört er zum Vorstand des SV Empor Koserow. Außerdem ist er großer Handballfan und fiebert mit dem HSV Insel Usedom der Zeit entgegen, wo endlich die Halle wieder gefüllt ist und eine tolle Siegstimmung herrscht.

Seit 2007 engagiert sich Maik Clemann im Lions Club Wolgast bei vielen gemeinnützigen Projekten. Er hat die Funktion des Club-Sekretärs inne. Außerdem unterstützt er zusammen mit seinem Freund Ingo Lupp alljährlich der Jugendfeuerwehr seines Heimatortes mit Spenden. Gerne bereist er mit seiner Frau Deutschland, Europa und Mallorca.

Von Cornelia Meerkatz