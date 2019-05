Handbremse vergessen: Auto rollt in Ducherow in Dorfteich

Usedom Auto steht im Dorfteich - Handbremse vergessen: Auto rollt in Ducherow in Dorfteich In Ducherow bei Anklam rollte am Mittwochmorgen ein Auto in ein Dorfteich. Der Fahrer hatte vergessen, die Handbremse anzuziehen und der Gang war auch nicht eingelegt. Das Auto wurde von der Feuerwehr aus dem Wasser gezogen.

Am Morgen rollte das Auto gegen 7.45 Uhr in einen Dorfteich in Ducherow. Die Feuerwehr kam per Schlauchboot zur Hilfe und zog das Fahrzeug an der Anhängerkupplung aus dem Wasser. Quelle: Christopher Niemann